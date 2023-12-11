الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسيرة لأوقاف الجيزة بالدقي لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

مسيرة أوقاف الجيزة
مسيرة أوقاف الجيزة في الدقى

نظّمت مديرية الأوقاف بالجيزة، مسيرة بمنطقة الدقي؛ لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، وذلك تزامنًا مع اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية المنعقدة على مدار 3 أيام هي 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري.

وقال سيد عمارة، رئيس اللجنة النقابية بمديرية أوقاف الجيزة، إن اللجنة النقابية قادت مسيرة خلال اليوم الثاني من الانتخابات انطلقت من مسجد "أسد ابن الفرات" بشارع التحرير، متوجهة إلى مركز البحوث؛ وذلك لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتابع: "لازم نظهر كلنا للعالم القوة الحقيقية للمصريين، ويشاركوا بشكل إيجابي لأن ذلك واجب وطنى وديني هتسأل عنه أمام الله عز وجل، لازم تشارك وتقول رأيك أيًا ما كان".

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

 

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