الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

عمال وفلاحين وطلبه.. أطياف الشعب تتلاحم في الانتخابات الرئاسية

جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات

احتشد العديد من أطياف الشعب المصرى أمام بوابة مدرسة محمد فريد التجريبية في منطقة عابدين التابعة لوسط البلد في محافظة القاهرة.

ضمت اللجنة الانتخابية بمدرسة محمد فريد التجريبية العديد من أطياف الشعب المصري كالفلاحين والطلاب والعمال، الذين جاءوا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من امس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

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