الناخبون يسطرون ملحمة وطنية بالمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية بدمياط

عكست مشاهد الإقبال الكثيف أمام لجان الاقتراع في محافظة دمياط، خلال انطلاق عملية التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، ملحمة وطنية سطرها الناخبون في حب بلدهم، وإيصال رسالة للعالم بأن القرار المصري تحميه إرادة الشعب.

المراكز واللجان الانتخابية

وشهدت المراكز الانتخابية واللجان الفرعية في محافظة دمياط إقبالًا كبيرًا منذ انطلاق عملية التصويت في التاسعة صباحًا، واصطف المواطنون أمام مراكز الاقتراع للمبادرة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية التي تُجرى تحت إشراف قضائي كامل، وتستمر على مدى 3 أيام متتالية، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

وقاد الدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، مسيرة حاشدة ضمت أعداد كبيرة من الطالبات والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة واتجهت إلى مقار اللجان الانتخابية، مؤكدا ضرورة المشاركة في الانتخابات وممارسة حقوقهم السياسية واختيار الرئيس الجديد لمصر.

حزب مستقبل وطن

فيما نظم حزب مستقبل وطن مسيرات حاشدة مرددين الأغاني الوطنية رافعين أعلام مصر حيث طافت شوارع مدن المحافظة وكذلك القرى التابعة للمحافظة.

وتصدرت المرأة المشهد الانتخابي في اليوم الثاني حيث تلاحظ تواجد المرأة بكثافة في معظم اللجان وخاصة في مدارس عمر بن عبد العزيز، وأبو بكر الصديق بدمياط الجديدة والعدلية التابعة لمركز دمياط، واللوزي الثانوية بمدينة دمياط.

لجان الوافدين بدمياط

أما بالنسبة للجان الوافدين فقد شهدت تزاحما شديدا وخاصة لجنة الوافدين بميناء دمياط ولجنة الوافدين بجامعة دمياط، ولجنة الوافدين بالمعهد التجاري بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة.

كما شهد عدد من اللجان إقبال ذوي الاحتياجات الخاصة على اللجان الانتخابية منها، مدارس المستقبل بدمياط الجديدة، وخالد بن الوليد، والحوراني، فيما قامت مديرية التضامن بدمياط بتوفير الكراسي المتحركة لهذه الفئات لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن آرائهم.