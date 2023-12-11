الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الناخبون يسطرون ملحمة وطنية بالمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية بدمياط

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة المصرية 2024

عكست مشاهد الإقبال الكثيف أمام لجان الاقتراع في محافظة دمياط، خلال انطلاق عملية التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، ملحمة وطنية سطرها الناخبون في حب بلدهم، وإيصال رسالة للعالم بأن القرار المصري تحميه إرادة الشعب.

المراكز واللجان الانتخابية 

وشهدت المراكز الانتخابية واللجان الفرعية في محافظة دمياط إقبالًا كبيرًا منذ انطلاق عملية التصويت في التاسعة صباحًا، واصطف المواطنون أمام مراكز الاقتراع للمبادرة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية التي تُجرى تحت إشراف قضائي كامل، وتستمر على مدى 3 أيام متتالية، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

وقاد الدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، مسيرة حاشدة ضمت أعداد كبيرة من الطالبات والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة واتجهت إلى مقار اللجان الانتخابية، مؤكدا ضرورة المشاركة في الانتخابات وممارسة حقوقهم السياسية واختيار الرئيس الجديد لمصر.

حزب مستقبل وطن 

فيما نظم حزب مستقبل وطن مسيرات حاشدة مرددين الأغاني الوطنية رافعين أعلام مصر حيث طافت شوارع مدن المحافظة وكذلك القرى التابعة للمحافظة.

وتصدرت المرأة المشهد الانتخابي في اليوم الثاني حيث تلاحظ تواجد المرأة بكثافة في معظم اللجان وخاصة في مدارس عمر بن عبد العزيز، وأبو بكر الصديق بدمياط الجديدة والعدلية التابعة لمركز دمياط، واللوزي الثانوية بمدينة دمياط.

لجان الوافدين بدمياط 

أما بالنسبة للجان الوافدين فقد شهدت تزاحما شديدا وخاصة لجنة الوافدين بميناء دمياط ولجنة الوافدين بجامعة دمياط، ولجنة الوافدين بالمعهد التجاري بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة.

كما شهد عدد من اللجان إقبال ذوي الاحتياجات الخاصة على اللجان الانتخابية منها، مدارس المستقبل بدمياط الجديدة، وخالد بن الوليد، والحوراني، فيما قامت مديرية التضامن بدمياط بتوفير الكراسي المتحركة لهذه الفئات لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن آرائهم.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

مواد متعلقة

توافد كثيف للناخبين أمام لجان الاقتراع في كفر الشيخ

الرياضيون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

منتسبو جامعة القاهرة يعبرون عن فرحتهم بالمشاركة في الانتخابات بـ"قالوا إيه علينا"

الانتخابات الرئاسية.. قادة الكنيسة الأرثوذكسية يعزفون سيمفونية وطنية فى حب مصر

أمين عام حماة الوطن: طوابير المصريين أمام صناديق الاقتراع تدعو للفخر والاعتزاز

حضور لافت للفتيات والنساء في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

الفلبين تستدعي السفير الصيني على خلفية حوادث الاحتكاك بين سفن البلدين

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 339 ألفا و850 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. وصول أعضاء مجلس الأمن لمستشفى العريش العام لزيارة المصابين الفلسطينيين

عاجل.. كواليس مكالمة ساخنة.. ماذا دار بين بوتين ونتنياهو خلال 50 دقيقة؟

رئيس الإذاعة المصرية الأسبق: الصعايدة معاك يا سيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

سيد الابنودى

بين جدران غزة وأمواج الصمود.. شعب يرفض الرحيل

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال