الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حسام المندوه يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024

حسام المندوة أمين
حسام المندوة أمين صندوق نادي الزمالك

أدلى الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، بصوته في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية في لجنته الانتخابية بلجنة المركز الصحي بكفرطهرمس في بولاق الدكرور.

وحرص جميع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك على المشاركة في العرس الديمقراطي، والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والتأكيد على أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية هي  خطوة هامة في طريق استمرار التقدم والديمقراطية.

كان الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم الإثنين بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد أحمد محمد مسعد بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عقب الانتهاء من الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني واستحقاق دستوري لجميع المواطنين، وتأكيدًا على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

حسين لبيب

أدلى الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم الاثنين بلجنته الانتخابية في مدرسة الشهيد أحمد محمد مسعد بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني واستحقاق دستوري لجميع المواطنين، وتأكيدًا على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

وطالب الكابتن حسين لبيب جميع المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات من أجل استمرار دعم مسيرة الوطن في الاتجاه الصحيح، وشدد على أن موقفه واضح بالانحياز للمشروع الوطني للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال بناء الدولة المصرية الحديثة، خاصة في ظل التحديات التي تُمر بها المنطقة، فضلًا عن ما شهدته جمهورية مصر العربية في ١٠ سنوات من تطور وتُقدم على كافة الأصعدة.

حسام المندوه نادي الزمالك هشام نصر جنة انتخابات الرئاسه المصريه مجلس إدارة الزمالك

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