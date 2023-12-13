مطار برج العرب الدولى يستقبل أولى الرحلات القادمة من تركيا

مطار برج العرب الدولي يستقبل أولى الرحلات القادمة من تركيا

استقبل مطار برج العرب الدولي، اليوم الأربعاء، أولى الرحلات القادمة من مطار صبيحة الدولي والتابعة لشركة بيجاسوس التركية، حيث تم وضع جدول تشغيل للطائرة بواقع 4 رحلات أسبوعيًا.

وأصدر الطيار أحمد منصور، رئيس مجلس الإدارة الشركة المصرية للمطارات الملاحة الجوية، تعليماته بضرورة تسهيل جميع إجراءات طاقم الطائرة والركاب، حيث تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتبع عالميًا، وقام فريق العلاقات العامة بالترحيب بالركاب وتوزيع الهدايا ومساعدتهم في إنهاء إجراءات الوصول.

برج العرب وإسطنبول



ويسهم الخط الجديد بين برج العرب وإسطنبول في تنشيط حركة السياحة والتجارة الثنائية، حيث تعد بيجاسوس شركة طيران تركية تعمل بنظام الطيران الاقتصادي تهدف لتوفير تجارب السفر بأسعار معقولة، من خلال رحلات طيران قصيرة ومتوسطة المدى، وتُعتبر من أهم شركات الطيران الداخلية في تُركيا ويقع مقرها الرئيسي في مدينة إسطنبول، وتتخذ من مطار صبيحة الدولي مركزًا رئيسيًا لعملياتها التشغيلية، كما أنها عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو).

مطار برج العرب الدولي

مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية شهد أيضًا تنفيذ مشروع أول مبنى صديق للبيئة، وهو أول مشروعات منظومة المطارات المصرية صديقة البيئة، الذي يعتمد على تقليل الانبعاثات الكربونية وتوليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في الاعتماد على الطاقة الشمسية لوجود استراتيجيات مدروسة، لتوفير الطاقة وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون منها استخدام نظام الطاقة الشمسية، ونظام التكييف VRV، مما يؤدي لتوفير الطاقة وتقليل الانبعاثات الحرارية، حيث يضم المطار أنظمة فنية وتكنولوجية ومن المقرر تركيبها في المبنى الجديد وفقًا لأحدث التقنيات المتاحة في مجال المطارات عالميًا.