الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

برج العرب الدولي.. أول مطار مصري صديق للبيئة (إنفوجراف)

مطار برج العرب
مطار برج العرب

اعتمدت  وزارة الطيران المدني في تنفيذ استراتيجيتها للتنمية المستدامة ضمن "رؤية مصر 2030" علي دمج البعد البيئي واستخدام الطاقة الشمسية في المطارات المصرية.

وانتهت أعمال تطوير مطار برج العرب الدولي ليصبح أول المطارات المصرية الصديقة للبيئة.

 

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برج العرب الدولي أول مطار صديق للبيئة
 

  • أول مبنى صديق للبيئة
  • يتم انشائةً بتمويل من الدولية اليابانية للتنمية "جايكا "
  • يعتمد على تقليل الانبعاثات الكربونية وتوليد الكهرباء
  • الاعتماد على الطاقة الشمسية
  • ونظام التكييف VRV
  • يضم المطار أنظمة فنية وتكنولوجية
  • يستوعب المبنى الجديد 4 ملايين راكب سنويًا
  • صمم بمساحة إجمالية 36000م2،
  • تصل السعة الاستيعابية للمطار (6.7 ملايين راكب) سنويًا
  • الترماك  يسع 20 طائرة متوسطة الحجم، بمساحة إجمالية 100.000م2،
  • طرق تصل بين الترماك الحالي والجديد، والممر الحالي، ونشاء موقف سيارات يسع 1000 سيارة،
  • منطقة خدمات ومحال تجارية لخدمة المسافرين،
  • ومحطة صرف صحي ومحطة كهرباء فرعية وخزان مياه.

 

مطار برج العرب الدولي

مطار برج العرب الدولي انشئ  أوائل سنة 1998 في بحث إقامة مطار دولي جديد على جزء من أرض قاعدة برج العرب الجوية، والتي كانت أرضها مخصصة أصلًا لهيئة الطيران المدني، حيث تم تخصيص جزء من هذه الأرض لإقامة المطار المدني عليها.

وكلفت الهيئة المكتب الاستشاري بوضع تصميم لإنشاء مطار دولي لاستقبال الرحلات الجوية بدلًا من مطار النزهة الذي لا تتحمل ممراته الطائرات الكبيرة لطبيعة الأرض السبخة، بالإضافة إلى وجود عوائق من المباني المخالفة لحقوق الارتفاع حول المطار، حيث تم افتتاح المبنى الجديد للمطار في أكتوبر 2010.

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