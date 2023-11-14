الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

في اليوم العالمي لمرضي السكري.. مصر للطيران تنظم ندوة تثقيفية للعاملين

جانب من الندوةً
جانب من الندوةً


 

 

 نظمت الإدارة العامة للدعاية والإعلام بالشركة القابضة لمصر للطيران ندوة تثـقيفية للتوعية بمرض السكر وطرق الوقاية والعلاج وذلك بالمبني الإداري لمصر للطيران بحضور شركة (أسترازينيكا مصر للصناعات الدوائية) تزامنًا مع الإحتفال باليوم العالمي لمرضى السكر يوم 14 نوفمبر بهدف العمل على نشر الوعي والتثـقيف وتقليل الإصابة بمرض السكر.
وذلك تحت رئاسة الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية تقوم مستشفى مصرللطيران بتوفير العديد من الخدمات والرعاية الطبية  الزملاء  بجميع عيادات المستشفى والمطار والمجمع الإداري.

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أدارت الندوة الدكتورة نجلاء الغندور رئيس قسم أمراض الباطنة وحاصلة علي درجة الدكتوراة في أمراض الباطنة والسكر والغدد الصماء حيث أكدت ضرورة إقامة ندوات للتوعية بمرض السكري من أجل التوعية والتثقيف الصحي والمجتمعي.
وجاءت الندوة للتوعية بالمرض وأنواعه ومضاعفاته والعوامل التي تزيد من فرص الإصابة به وطرق الوقاية منه،

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النظام الغذائي الصحي 


كما شاركت الدكتورة ميرال مبارك إستشارى التغذية العلاجية والأطفال بمستشفي مصر للطيران بالحديث عن النظام الغذائي الصحي وقواعده الأساسية وكيفية التخطيط الغذائي وأفضل أنواع الرياضة وأنسب الأوقات لممارستها وكيفية الحفاظ علي الوزن وطرق التغذية الصحيحة.

وفي نهاية الندوة تم تقديم خدمة تحليل سكر عشوائي  للزملاء الحضور من جانب شركة أسترازينيكا مصر للصناعات الدوائية بالتعاون مع شركة مصر للطيران للخدمات الطبية.
جدير بالذكر أن تحديد ذلك التاريخ تم من جانب الإتحاد الدولي للسكري ومنظمة الصحة العالمية إحياءً لذكرى ميلاد فردريك بانتنج الذي شارك تشارلزيست في إكتشاف مادة الانسولين عام 1922، والتى تستخدم فى علاج مرض السكري 

 

علي الجانب الاخر شهد المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران توقيع إتفاقية لصيانة وإصلاح بعض وحدات طائرات مصر للطيران لدى شركة Honeywell، جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول لجناح مصر للطيران بمعرض دبي للطيران 2023، ووقع الإتفاقية عن مصر للطيران المهندس وليد الخفيف رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وعن Honeywell السيد ريان ليز، رئيس خدمات ما بعد البيع في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأسيا الوسطى.

 

مصر للطيران ندوة تثقيفية السكري في اليوم العالمي لمرضي السكري عيادات المستشفى طائرات

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