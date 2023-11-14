الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2024

"مصر للطيران" توقع تعاقدات جديدة لزيادة أسطولها إلى 108 طائرات بحلول 2026

المهندس يحيى زكريا
المهندس يحيى زكريا

أعلن المهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، عن نجاح الشركة في إبرام عدد من التعاقدات خلال فعاليات معرض "دبي للطيران"، بهدف توسيع أسطولها خلال العامين المقبلين من خلال إضافة 28 طائرة جديدة، ليصبح حجم الأسطول 108 طائرات بنهاية 2026، حيث تمتلك حاليا 80 طائرة بينها 42 طائرة من طرازات بوينج.

مصر للطيران تشارك بأحدث طائراتها A321neo في معرض دبي للطيران

وأضاف زكريا، أنه جرى توقيع اتفاقية جديدة اليوم لانضمام 10 طائرات من طراز A350-900 الرائد في تخفيض استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 25%، فضلًا عن توفير تجارب سفر استثنائية ومريحة بفضل المقصورة الأكثر هدوءًا ضمن فئتها، ويحظى المسافرون على متن هذه الطائرات بأفضل تجارب السفر بفضل مقصورة "AirSpace" الحائزة على جوائز عديدة، والتي توفر مساحات واسعة للأمتعة وغيرها من وسائل الراحة، بما فيها إضاءة LED التي تساعد على خفض التأثيرات الناجمة عن فروقات التوقيت في الرحلات الطويلة، إلى جانب أحدث جيل من تجارب الترفيه والاتصال على متن الطائرة.

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تفاصيل إنطلاق فعاليات المسابقة الدولية لرالي الطائرات بمطار سفنكس

 انضمام 18 طائرة جديدة من طراز بوينج B737-

كما وقعت الشركة أمس، تعاقد جديد على انضمام 18 طائرة جديدة من طراز بوينج B737-8MAX، بنظام الإيجار التشغيلي، ويعد هذا التعاقد هو الصفقة الأولى بين كل من شركة Air Leas Corporation والناقل الوطني "مصر للطيران".

B737-8 MAX أول إضافة إلى أسطول مصر للطيران من هذا النوع، حيث من المقرر استلام أولى الطائرات بدءًا من عام 2025، على أن يتم تسليم باقي الطائرات تباعًا بانتهاء عام 2026.

وأكد المهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن هذه الصفقة ضمن خطة مصر للطيران لتحديث أسطولها الجوى ورغبتها في الحفاظ علي مبدأ الاستدامة البيئية وخطط النمو المستقبلية.

وأضاف زكريا أن طراز B737-8 MAX يعمل بمحركات CFM Leap – 1B27، وهي من أحدث المحركات وتوفر في استهلاك الوقود وتقلل من الانبعاثات، ما يساعد على تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية لمصر للطيران، كما أن السعة المقعدية للطائرة 160 مقعدا (16 مقعد لدرجة رجــال الأعمال، و144 مقعدا للدرجة السياحية)، معربًا عن سعادته بالشراكة مع شركة تأجير رائدة مثل شركة Air Lease Corporation في هذه المبادرة الاستراتيجية لدعم خطط تحديث ونمو أسطول مصر للطيران.

مصر للطيران معرض دبي للطيران 102 طائرة دبي طراز بوينج B737-8 MAX

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