الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاصيل إنطلاق فعاليات المسابقة الدولية لرالي الطائرات بمطار سفنكس

جانب من المسابقة
جانب من المسابقة

 

تحت رعاية وزارة الطيران المدني ووزارتي السياحة والشباب والرياضة انطلقت فعاليات المسابقة الدولية لرالي الطائرات وذلك تحت إشراف الإتحاد الدولي للرياضات الجوية FAI.

انطلقت المسابقة من مطار سفنكس الدولي وحلقت الطائرات بمنطقة أهرامات الجيزة وسوف يتم التحليق أيضا من مطارات الأقصر، أسوان، أبو سمبل وتنتهي بمدينة الجونة والإحتفال بتوزيع الجوائز وإقامة معرض للطائرات Gouna Air Show.

جدير بالذكر ان الرالي الدولي للطائرات يقام في مصر للمرة الأولى من تنظيم  الفرعون الطائر في الفترة من ١٠ نوفمبر إلي ١٨ نوفمبر بمشاركة ١٢ طائرة خفيفة من ١٢ دولة أوروبية.

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استقبال الطائرات والمتسابقين 

وأصدر الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات التعليمات بضرورة حسن استقبال الطائرات والمتسابقين وظهور المطارات المصرية بمظهر مشرف أمام المسابقة الدولية. يليق باسم وعراقة مصر التاريخية 

و يعتبر إقامة هذه المسابقة الدولية بمصر فرصة جيدة لإستقطاب  جديد من السياحة وفئة جديدة من السائحين وهم مالكي الطائرات الخاصة وذلك لما تتمتع به مصر من العديد من المطارات بأماكن سياحية أثرية ومدن شاطئية تجذب السائحين من مختلف جنسيات العالم للمشاركة في هذة المسابقة 

 

 يشار الي ان وزارة الطيران المدني تعمل علي تطبيق كافة الاجراءات الخاصة بتنشيط حركة السياحة ضمن خطة الدولة لتنشيط  حركة السياحة  من الدول مت خلال الترويج  
بالاضافة ان هناك بعض الشركات التي تقدمت بطلبات فعلية لتشغيل رحلاتها المباشرة الي بعض المطارات السياحية ومطار سفنكس الدولي  كاول مطار يستقبل الطيران منخفض التكاليف 
وسيتم تنظيم الرحلات وفقا للجداول  الرحلات وحالة الطلب وذلك بعد انهاء كافة التصاريح والاجراءات المتبعة من قبل سلطة الطيران المدني 

جانب من المسابقة
جانب من المسابقة
جانب من المسابقة
جانب من المسابقة
جانب من المسابقة
جانب من المسابقة
جانب من المسابقة
جانب من المسابقة
جانب من المسابقة
جانب من المسابقة
جانب من المسابقة
جانب من المسابقة
جانب من المسابقة
جانب من المسابقة
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