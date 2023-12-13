الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الطيران المدنى: الأيام الماضية شهدت أعلى معدلات نمو للحركة الجوية بين مصر والصين

وزير الطيران
وزير الطيران

قال وزير الطيران المدني محمد عباس حلمي إن الأيام الماضية شهدت أعلى معدلات نمو للحركة الجوية بين مصر والصين، لا سيما منذ تدشين أحدث خطوط الشركة الوطنية مصر للطيران إلى مدينة شنغهاي. 
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في احتفالية السفارة الصينية بالقاهرة التي أقيمت بعنوان "رحلة مع الحضارات القديمة - حلم ربط آسيا بإفريقيا"؛ وذلك بمناسبة افتتاح خط جديد لشركة China Eastern Airlines، ووصول أولى رحلاتها الجوية القادمة من شنغهاي إلى القاهرة.
وأضاف الوزير أن افتتاح خط جديد لشركة الخطوط الجوية الصينية China Eastern Airlines يأتي في إطار سلسلة الشراكات والنجاحات التي تعكس نتاج الجهود المبذولة بين مصر والصين.

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تنشيط الحركة الجوية والسياحية بين مصر والصين 
وأكد قوة وعمق العلاقات المصرية الصينية المتميزة والقائمة على التعاون المثمر فيما بينهما، منوهًا بأن هذا الاحتفال يعكس أواصر الترابط والتعاون المشترك بمختلف المجالات والتي شهدت نموًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة وخاصة بمجال النقل الجوي.
وأشار إلى الجهود والمساعي الداعمة التي تبذلها حكومة البلدين لتنشيط الحركة الجوية والسياحية فيما بينهما، خاصة في ضوء توافق الرؤى بين مصر والصين تجاه عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وهو ما حقق نتائج مثمرة بمختلف المجالات.
من جانبه.. وجه السفير الصيني لياو ليتشيانج الشكر والتقدير للحكومة المصرية على التنسيق الفعال مع الجانب الصيني خاصة بمجال الطيران المدني والذي جاء في ظل الطفرة التنموية والإنجازات المُثمرة التي حققتها مصر في الفترة الأخيرة.
وأشار إلى اهتمام وشغف الشعب الصيني بزيارة مصر لما تتمتع به من مقومات سياحية متميزة، مؤكدًا أن تشغيل خطوط جوية مباشرة بين مصر والصين سيسهم بشكل كبير وفعال في زيادة حجم التعاون والتبادل بين البلدين بمختلف المجالات خاصة الطيران. 

الطيران المدني مصر والصين نمو للحركة الجوية مصر للطيران السفارة الصينية بالقاهرة

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