استمرار توافد العاملين بـ"الطيران المدني" للتصويت في الانتخابات الرئاسية (صور)

توافد العاملون بوزارة الطيران المدني والشركات التابعة؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 بمقار اللجنة الانتخابية المخصصة لموظفي الطيران المدني بصالة ٣ بمطار القاهرة الدولي.

وكان الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، قد أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة صالة ٣ بمطار القاهرة الدولي في الساعات الأولى من بدء عملية التصويت.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.