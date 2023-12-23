السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أكاديمية مصر للطيران تنجح فى تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبى

أكاديمية مصر للطيران
أكاديمية مصر للطيران للتدريب

 نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران "EASA" لأجهزة الطيران التمثيلي: B737-800، B777-200ER. وذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدنى بأهمية حصول كافة الهيئات والشركات التابعة للوزاره على الاعتمادات الدولية وتجديدها بصفة دورية من أجل تحسين جودة وبيئة العمل وتقديم أعلى مستوى من الخدمات بما يكفل النهوض بمنظومة الطيران المدنى فى شتى المجالات. 

وأكد الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران، أن تجديد الاعتمادات والشهادات الدولية فى مختلف مجالات النقل الجوى يعكس التزام قطاع الطيران المدنى المصرى  بتطبيق كافة المعايير والمواصفات العالمية فى هذا المجال..  
وأضاف أن أكاديمية مصر للطيران  تلعب دورًا هامًا وداعمًا لصناعة النقل الجوى في مجال التدريب وتبادل الخبرات كونها من المحاور الرئيسية لرفع كفاءة وأداء العنصر البشرى فى مختلف مواقع العمل، كما أن تجديد مثل هذه الاعتمادات بعد اعترافًا دوليًا بإمكانيات هذا الصرح العالمى ويجعله فى مصاف الأكاديميات العالمية فى مجال التدريب.

مصر للطيران تسير 3 رحلات خاصة لنقل الفرق المصرية المشاركة فى بطولة كأس السوبر

 

txt

مصر للطيران تهنئ تحالف ستار العالمى لفوزه بجائزة التحالف الرائد للعام الرابع

مستويات اعتمادات الوكالة

وقد أشاد وفد الوكالة الأوروبية بكفاءة أجهزة الطيران التمثيلى بالأكاديمية وتجديد اعتمادها بأعلى مستويات اعتمادات الوكالة (Level D).

من جانبه، أثنى المهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، على  الجهد المبذول من العاملين بأكاديمية مصر للطيران للتدريب برئاسة الطيار وليد سليمان وخاصة بالسادة مهندسي الإدارة العامة للجودة والإدارة العامة للطيران التمثيلي للحفاظ على المستوى الفني العالي للأجهزة، ما يؤدي إلى كفاءة العملية التدريبية للسادة طياري شركة مصر للطيران.
جدير بالذكر أن  أكاديمية مصر للطيران للتدريب تحظى بمكانة علمية مرموقة على المستويين الدولى والإقليمي وتعتبر  من أكبر وأعرق الأكاديميات فى منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا حيث تمتلك  أحدث أجهزة الطيران التمثيلى المخصصة لتدريب الطيارين وأطقم الضيافة الجوية، والتى تتمثل فى طرازات الإيرباصA320،A320neo ،A220/300 ، A330/ A340، وطرازات البوينج B737-800،B777، وكذلك  أجهزة الإخلاء في حالات الطوارئ CEET وجهاز تدريب أطقم الضيافة على تقديم الخدمات على الطائرة CST وتدريب المهندسين والفنيين في مجال صيانة الطائرات والخدمات الأرضية، فضلًا عن برامج الموارد الإدارية والبشرية الخاصة بمجالات المبيعات والتسويق والشحن والمحطة وفرق الأمن.

الطيران أكاديمية مصر للطيران للتدريب مصر للطيران الاتحاد الأوروبي سلامة الطيران الطيران التمثيلي قطاع الطيران النقل الجوي

مواد متعلقة

الأرصاد تُحذر من طقس الجمعة: رياح مثيرة للرمال والأتربة

مصر للطيران تسير 3 رحلات خاصة لنقل الفرق المصرية المشاركة فى بطولة كأس السوبر

"السياحة العربية" تنظم حزمة دورات تدريبية أونلاين

يبدأ غدًا.. "الأرصاد" تحذر من أجواء أول أيام الشتاء

لـ 13 شركة طيران.. "الإياتا" تستعد للعمل بحسابات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

شبورة وأمطار خفيفة.. "الأرصاد": انخفاض طفيف للحرارة ونشاط للرياح المثيرة للأتربة اليوم

صور الشمس تتعامد على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون

تقرير دولى يكشف عن ارتفاع مساحة توظيف الإناث بمجال السفر منذ 2010

الأكثر قراءة

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

مصادر تنفى لـ"القاهرة الإخبارية" بدء دبابات إسرائيلية عملية برية على حدود غزة مع مصر

محمد صلاح يسجل هدفه الـ150 بقميص ليفربول فى الدورى الإنجليزى

الأهلى يفتح الباب أمام رحيل الشناوى وعبدالمنعم فى الشتاء لهذه الأسباب

هل يشهد الجنيه المصرى انخفاضًا فى قيمته مقابل الدولار؟.. أحمد غنيم يكشف

ضربة قادمة للسوق السوداء.. أستاذ اقتصاد يكشف طرق التخلص من أزمة الدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

هيئة المعابر الفلسطينية تنفى تحرك الدبابات الإسرائيلية على حدود غزة مع مصر

"الهلال الأحمر الفلسطينى" تستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبوسالم