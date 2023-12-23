أكاديمية مصر للطيران تنجح فى تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبى

نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران "EASA" لأجهزة الطيران التمثيلي: B737-800، B777-200ER. وذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدنى بأهمية حصول كافة الهيئات والشركات التابعة للوزاره على الاعتمادات الدولية وتجديدها بصفة دورية من أجل تحسين جودة وبيئة العمل وتقديم أعلى مستوى من الخدمات بما يكفل النهوض بمنظومة الطيران المدنى فى شتى المجالات.

وأكد الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران، أن تجديد الاعتمادات والشهادات الدولية فى مختلف مجالات النقل الجوى يعكس التزام قطاع الطيران المدنى المصرى بتطبيق كافة المعايير والمواصفات العالمية فى هذا المجال..

وأضاف أن أكاديمية مصر للطيران تلعب دورًا هامًا وداعمًا لصناعة النقل الجوى في مجال التدريب وتبادل الخبرات كونها من المحاور الرئيسية لرفع كفاءة وأداء العنصر البشرى فى مختلف مواقع العمل، كما أن تجديد مثل هذه الاعتمادات بعد اعترافًا دوليًا بإمكانيات هذا الصرح العالمى ويجعله فى مصاف الأكاديميات العالمية فى مجال التدريب.

مستويات اعتمادات الوكالة

وقد أشاد وفد الوكالة الأوروبية بكفاءة أجهزة الطيران التمثيلى بالأكاديمية وتجديد اعتمادها بأعلى مستويات اعتمادات الوكالة (Level D).

من جانبه، أثنى المهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، على الجهد المبذول من العاملين بأكاديمية مصر للطيران للتدريب برئاسة الطيار وليد سليمان وخاصة بالسادة مهندسي الإدارة العامة للجودة والإدارة العامة للطيران التمثيلي للحفاظ على المستوى الفني العالي للأجهزة، ما يؤدي إلى كفاءة العملية التدريبية للسادة طياري شركة مصر للطيران.

جدير بالذكر أن أكاديمية مصر للطيران للتدريب تحظى بمكانة علمية مرموقة على المستويين الدولى والإقليمي وتعتبر من أكبر وأعرق الأكاديميات فى منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا حيث تمتلك أحدث أجهزة الطيران التمثيلى المخصصة لتدريب الطيارين وأطقم الضيافة الجوية، والتى تتمثل فى طرازات الإيرباصA320،A320neo ،A220/300 ، A330/ A340، وطرازات البوينج B737-800،B777، وكذلك أجهزة الإخلاء في حالات الطوارئ CEET وجهاز تدريب أطقم الضيافة على تقديم الخدمات على الطائرة CST وتدريب المهندسين والفنيين في مجال صيانة الطائرات والخدمات الأرضية، فضلًا عن برامج الموارد الإدارية والبشرية الخاصة بمجالات المبيعات والتسويق والشحن والمحطة وفرق الأمن.