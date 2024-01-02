الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: غدًا شبورة تصل لحد الضباب.. والصغرى فى القاهرة 13 درجة

شبورة
شبورة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق، كما يشهد غدا طقسا مائلا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد باردا على باقى الأنحاء.

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سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية

وقالت هيئة الأرصاد الجوية: من المتوقع غدا سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية بنسبة حدوث (30) تقريبا) على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12.

ويشهد اليوم الثلاثاء، شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

كما يشهد اليوم طقسا معتدل الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء، باردا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحالة البحرين، البحر المتوسط خفيف: معتدل ارتفاع الموج (1: 1.5 متر)، والبحر الأحمر معتدل ارتفاع الموج (1.5 2 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 12.
 

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