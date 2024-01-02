عاجل.. "الأرصاد": 7 محافظات تتعرض لأمطار اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل الأمطار وفرص سقوطها اليوم الثلاثاء بكافة أنحاء الجمهورية، حيث تتعرض البلاد لأمطار متفاوتة الشدة ببعض المناطق.

خريطة الأمطار وفرص سقوطها بالمدن المصرية

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه متوقع أمطار متوسطة على مناطق في محافظات (الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - شمال سيناء)، بنسبة حدوث (%60:50 تقريبا).



وتابعت هيئة الأرصاد: تمتد الأمطار خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث (40% تقريبا) على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



ويشهد اليوم الثلاثاء، شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.





طقس معتدل نهارا

كما يشهد اليوم طقس معتدل الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 12.



وكانت "الأرصاد"، قد ناشدت السائقين القيادة بهدوء على الطرق بسبب الشبورة الكثيفة، مشيرة إلى أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

ونوهت هيئة الأرصاد بوجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.