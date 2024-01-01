الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شبورة صباحية وفرص لسقوط الأمطار.. "الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس غدٍ الثلاثاء (صور)

طقس
طقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024، وذلك على جميع أنحاء الجمهورية.

وقالت الهيئة في بيان لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنَّ البلاد تشهد شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء

وأكدت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس تكون معتدلة نهارًا على جميع الأنحاء، باردة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتوقعت "الأرصاد" استمرار فرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق من الاسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - شمال سيناء بنسبة حدوث (%60:50 تقريبا) تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث (40% تقريبا) على فترات متقطعة.

نشاط رياح وارتفاع أمواج البحر

كما يسود البلاد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفيما يخص حالة البحر، يكون المتوسط خفيف، معتدل وارتفاع الموج (1: 1.5 متر)، كما يرتفع موج البحر الأحمر  لنحو (1.5: 2 متر).

وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية (الإسكندرية - بلطيم -دمياط - بورسعيد ) ومناطق متفرفة من شمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة  على فترات متقطعة.

نصائح الأرصاد للمواطنين

وخلال فترة التقلبات الجوية، نصحت الهيئة مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات الطبية عند الخروج من المنزل، خاصة خلال الأيام المُقبلة نتيجة وجود الأتربة والرمال المصارعة.

وحذرت قائدي المركبات بالهدوء التام على أغلب الطرق بسبب انخفاض الرؤية الأفقية مع الأتربة والرمال المثارة، خاصة في الأماكن المكشوفة، في الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، إلى جانب ارتداء المواطنين الملابس الشتوية خلال فترات الليل المتأخرة من الصباح الباكر.

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