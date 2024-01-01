الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. الأرصاد الجوية تحذر 4 محافظات من الأمطار

أمطار
أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى  أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تغزر مساء على مناطق من "الإسكندرية- البحيرة- كفرالشيخ- دمياط".

حذرت الأرصاد من أمطار متوسطة تكون رعدية

txt

"الأرصاد": سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق مختلفة اليوم السبت

أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري، أحيانًا على وسط سيناء ومدن القناة وخليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين الاحتماء بمداخل العمارات السكنية أثناء سقوط الأمطار وتجنب القيادة إلا للضرورة القصوى، وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة منعًا لوقوع حوادث الصعق، وعدم الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية أو الأشجار المرتفعة.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: وتكون  الأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد مساء إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبري. 
 

وهيئة الأرصاد الجوية يشهد اليوم الاثنين،  شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب علي بعض المناطق.

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم الإثنين 1-1-2024 فى القاهرة والإسكندرية

وكانت قد أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد طقسا معتدلا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وقالت هيئة الأرصاد الجوية بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13.

حالة الطقس اليوم حالة الطقس غدا حالة الطقس في القاهرة حالة الطقس في الاسكندرية درجات الحرارة اليوم هيئة الاصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم وغدا حالة الجو الطقس غدا اخبار الطقس اليوم اخبار الطقس غدا اخر اخبار الطقس اخر اخبار الطقس اليوم أخبار الطقس الطقس في الأيام المقبلة

مواد متعلقة

تفاصيل حالة الطقس وتحذيرات الأرصاد من تغير الأجواء ودخول فصل الشتاء

الأكثر قراءة

عاجل.. الأرصاد الجوية تحذر 4 محافظات من الأمطار

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

للزملاء والرؤساء في العمل.. رسائل تهنئة رسمية بمناسبة العام الجديد 2024

أجمل عبارات تهنئة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024 المكتوبة للأهل والأصدقاء

اعترافات المتهم ببيع منشطات جنسية في الإسكندرية

الاحتلال يعلن استهداف عادل مسماح قائد قوات النخبة فى حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة