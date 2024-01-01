عاجل.. الأرصاد الجوية تحذر 4 محافظات من الأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تغزر مساء على مناطق من "الإسكندرية- البحيرة- كفرالشيخ- دمياط".

حذرت الأرصاد من أمطار متوسطة تكون رعدية

أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري، أحيانًا على وسط سيناء ومدن القناة وخليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين الاحتماء بمداخل العمارات السكنية أثناء سقوط الأمطار وتجنب القيادة إلا للضرورة القصوى، وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة منعًا لوقوع حوادث الصعق، وعدم الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية أو الأشجار المرتفعة.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: وتكون الأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد مساء إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبري.



وهيئة الأرصاد الجوية يشهد اليوم الاثنين، شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب علي بعض المناطق.

وكانت قد أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد طقسا معتدلا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وقالت هيئة الأرصاد الجوية بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13.