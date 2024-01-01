الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم الإثنين 1-1-2024 فى القاهرة والإسكندرية

مع أول أيام العام الميلادي الجديد يحرص المواطنون على معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 1-1-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات عبر جوجل، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر حالة الطقس اليوم بأول أيام العام الجديد، منوها إلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم والظواهر الجوية عن حالة البحر الأحمر والبحر المتوسط.

حالة الطقس اليوم الإثنين 1-1-2024 في مصر

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير التالي درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الإثنين 1-1-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأوضحت الهيئة العامة بالأرصاد الجوية في مصر، أن الطقس اليوم نهارًا، وطقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري والسواحل الشمالية وفي شمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما سوف يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وبالنسبة إلى الظواهر الجوية المتوقعة في طقس اليوم الاثنين فأشارت الأرصاد الجوية في مصر، أنها ستتمثل في الآتي:

تتكون شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

كما من التوقع أن يسود اليوم الإثنين فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تغزر مساء على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 1 يناير 2024 على محافظات وفيمدن مصر: