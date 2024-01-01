الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم الإثنين 1-1-2024 فى القاهرة والإسكندرية

حالة الطقس
حالة الطقس

مع أول أيام العام الميلادي الجديد يحرص المواطنون على معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 1-1-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات عبر جوجل، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر حالة الطقس اليوم بأول أيام العام الجديد، منوها إلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم والظواهر الجوية عن حالة البحر الأحمر والبحر المتوسط.

حالة الطقس اليوم الإثنين 1-1-2024 في مصر 

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير التالي درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الإثنين 1-1-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأوضحت الهيئة العامة بالأرصاد الجوية في مصر، أن الطقس اليوم نهارًا، وطقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري والسواحل الشمالية وفي شمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما سوف يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وبالنسبة إلى الظواهر الجوية المتوقعة في طقس اليوم الاثنين فأشارت الأرصاد الجوية في مصر، أنها ستتمثل في الآتي:

تتكون شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

كما من التوقع أن يسود اليوم الإثنين فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تغزر مساء على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

توقعات الطقس أول أسبوع من العام الميلادي الجديد 2024

توقعات الشبورة غدًا وحالة الطقس اليوم تزامنًا مع احتفالات راس السنه 2024

درجات الحرارة اليوم 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 1 يناير 2024 على محافظات وفيمدن مصر:

  • درجة الحرارة في القاهرة 20 14
    درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 21 13
    درجة الحرارة في 6 أكتوبر 21 13
    درجة الحرارة في مدينة بنها 20 14
    درجة الحرارة في دمنهور 20 14
    درجة الحرارة في محافظة كفر الشيخ 20 13
    درجة الحرارة في مدينة المنصورة 20 14
    درجة الحرارة اليوم في الزقازيق 21 13
    درجة الحرارة في مدينة شبين الكوم 20 13
    درجة الحرارة في مدينة طنطا 20 14
    درجة الحرارة في محافظة دمياط 21 14
    درجة الحرارة في محافظة بورسعيد 20 14
    درجة الحرارة في محافظة الإسماعيلية 22 13
    درجة الحرارة في محافظة السويس 21 14
    درجة الحرارة في سانت كاترين 15 5
    درجة الحرارة في مدينة الطور 22 13
    درجة الحرارة في مدينة طابا 21 14
    درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ 25 17
    درجة الحرارة في محافظة الإسكندرية 21 13
    درجة الحرارة في العلمين الجديدة 20 12
    درجة الحرارة اليوم الاثنين في مطروح 20 11
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