حذرت من الشبورة.. "الأرصاد": نوة ممطرة تستمر 4 أيام ورياح غربية بالإسكندرية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من الشبورة، خلال الايام المقبلة مناشدة المواطنين القيادة بهدوء على الطرق خاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

كما أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن مدينة الإسكندرية تعرضت صباح اليوم الثلاثاء لأمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة وارتفاع الأمواج تزامنا مع نوة "رأس السنة"، وهي نوة ممطرة تستمر لمدة 4 أيام تصاحبها رياح غربية.

شبورة مائية كثيفة ونشاط للرياح



وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق. وأشارت هيئة الأرصاد إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الثلاثاء، وفقا لما اعلنتة الهيئة العامة للأرصاد الجوية شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.



كما يشهد اليوم طقس معتدل الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة البحرين المتوسط والأحمر



وعن حالة البحر، تكون في البحر المتوسط خفيف: معتدل ارتفاع الموج (1: 1.5 متر)، والبحر الأحمر معتدل ارتفاع الموج (1.5 2 متر).

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء



وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية انه بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 12.