عاجل.. "الأرصاد" تحذر سكان 4 محافظات من طقس الثلاثاء.. ما القصة؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المُقبلة، حيثُ تتأثر البلاد بشبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

وتوقعت الهيئة في بيان لها، منذُ قليل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تعرض مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري لأمطار خفيفة إلى متوسطة تزداد غزارتها مساء الثلاثاء على مناطق من (الأسكندرية - البحيرة- كفرالشيخ -دمياط)، تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري، وقد تمتد مساء إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبري.

كما يسود البلاد طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، ومن المنتظر أن تسجل العظمى على القاهرة غدًا الثلاثاء 20 درجة مئوية، كما تظل الأجواء باردة ليلًا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا على مناطق الجمهوري، الآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 20 درجة مئوية

السواحل الشمالية 20 درجة مئوية

جنوب سيناء 25 درجة مئوية

شمال الصعيد 21 درجة مئوية

جنوب الصعيد 26 درجة مئوية

وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية (الإسكندرية - بلطيم -دمياط - بورسعيد ) ومناطق متفرفة من شمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة.

نصائح الأرصاد للمواطنين

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين خلال فترة تقلبات حالة الطقس مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات الطبية عند الخروج من المنزل، خاصة خلال الأيام المُقبلة نتيجة وجود الأتربة والرمال المصارعة.

وحذرت قائدي المركبات بالهدوء التام على أغلب الطرق بسبب انخفاض الرؤية الأفقية مع الأتربة والرمال المثارة، خاصة في الأماكن المكشوفة، في الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، إلى جانب ارتداء المواطنين الملابس الشتوية خلال فترات الليل المتأخرة من الصباح الباكر.