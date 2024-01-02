الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معدلات نمو الحركة الجوية بالمطارات المصرية خلال 2023 (إنفوجراف)

حركة التشغيل
حركة التشغيل

رغم الأزمات التي مر بها قطاع الطيران المدني على مدى السنوات الماضية، إلا أن وزارة الطيران والشركات القابضة كانت تسعى دائما لدعم حركة التشغيل من خلال تسهيل كافة الإجراءت الخاصة بهبوط الطائرات والتعاون مع وزارة السياحة والآثار لعمل حملات ترويجية للمطارات المصرية، وذلك تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية الداعمة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من واٍلى جمهورية مصر العربية.

وأشار الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني إلى الجهود الفعالة التي تقوم بها وزارة الطيران المدنى من أجل زيادة معدلات التشغيل وأعداد الركاب من وإلى المطارات المصرية.

وحققت المطارات المصرية نموًا ملحوظًا فى أعداد الركاب والرحلات الجوية خلال عام ٢٠٢٣، وقد بلغ إجمالي أعداد الركاب ما يقرب من ٤٧ مليون راكب بزيادة قدرها ٢٨% مقارنة بالعام الماضي، في حين سجلت معدلات الحركة الجوية بالمطارات المصرية لأكثر من ٣٦٥ ألف رحلة جوية بزيادة قدرها ٢٣% عن العام الماضي.

هذا واستقبل مطار القاهرة الدولى أكثر من ٢٦ مليون راكب على متن ١٩٨ ألف رحلة جوية، بينما استقبل مطار الغردقة الدولى ٨ مليون و٧٠٠ ألف راكب على متن ٦٠ ألف رحلة جوية، ومطار شرم الشيخ الدولى ٥ مليون و٩٠٠ ألف راكب لأكثر من ٤٣ ألف رحلة جوية،، في حين شهد مطار برج العرب الدولى استقبال أكثر من ٢ مليون راكب على متن ١٧ ألف و٧٠٠ رحلة جوية خلال عام ٢٠٢٣.

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معدلات نمو الحركة الجوية بالمطارات المصرية خلال عام ٢٠٢٣

مطار القاهرة الدولي الأعلى تشغيلا 
سجلت معدلات الحركة الجوية بالمطارات المصرية 
إجمالي أعداد الركاب ٤٧ مليون راكب 
بزيادة ٢٨% مقارنة عن العام الماضي،
٣٦٥ ألف رحلة جوية بزيادة ٢٣% عن العام الماضي

مطار القاهرة الدولى 
استقبل ٢٦ مليون راكب 
١٩٨ ألف رحلة جوية

مطار الغردقة 
استقبل 8 مليون و700ألف راكب 
٦٠ ألف رحلة جوية،

مطار شرم الشيخ 
استقبل ٥ مليون و٩٠٠ ألف راكب
٤٣ ألف رحلة جوية

 

 

الحركة الجوية بالمطارات المصرية معدلات نمو الحركة الجوية المطارات المصرية شرم الشيخ مطار الغردقة مطار القاهرة الدولي

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