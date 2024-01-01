الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

تأشيرة السعودية
تأشيرة السعودية

تصدر رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز عملية البحث علي جوجل، نظرا لدخول المواطنيين للاستعلام عن التاشيرة السعودية من خلال " منصة "التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية

 

الاستعلام عن تأشيرة السعودية

وترصد "الدستور"كيفية الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز  كذلك شروط البحث من خلال الخطوات التالية

اولا:يمكن للمواطنين الدخول بشكل مباشر إلى موقع تأشيرة إنجاز وزارة الخارجية السعودية من خلال الربط: https://visa.mofa.gov.sa

ثانيا:إدخال رقم الجواز.

ثالثا:  بتحديد نوع الجنسية الحالية.

رابعا: حدد نوع التأشيرة.

رابعا: بتحديد جهة القدوم.

خامسا: أدخل رمز الصورة المرئي.

سادسا: يتم الضغط على  "إجراء البحث".

سابعا: سيتم  ظهور كافة المعلومات التي تتعلق بتأشيرة الزيارة في النهاية

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز  عبر منصة إنجاز 2024


شروط الاستعلام عن تأشيرة برقم الجواز

أصدرت وزارة الخارجية عدد من الشروط الخاصة  للاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز من خلال إنجاز منصة التأشيرات الإلكترونية لوزارة الخارجية.

وحددت الشروط علي النحو التالي:

  • لابد أن يكون جواز السفر صالح لمدة 6 أشهر على الأقل قبل الذهاب إلى المملكة العربية السعودية.
  • يجب على المتقدم أن يقدم العديد من الصور لكافة أوراق السفر الخاصة به حتى يتم الحصول على البيانات الصحيحة للمتقدم.
  • لابد أن يكون جواز سفر المتقدم يشمل صفحتين فارغتين على الأقل
  • لا بد من تقديم صورة شخصية واضحة ويجب أن تكون بيضاء

كيفية الحصول على تأشيرة الدخول للسعودية من خلال الخطوات التالية

  • الدخول على موقع الخطوط السعودية
  • اختيار عرض زوار المملكة لرحلات المغادرة والعودة
  • اختيار تأشيرة مرور إلكترونية
  • اختيار تاشيرة مرور إلكترونية
  • تعبئة  كافة المعلومات المطلوبة من المسافر
  • إكمال عملية الحجز ودفع تذكرة الطائرة
  • الحصول على التاشيرة الإلكترونية

خطوات الحجز لبرنامج الترانزيت أو المرور مع السعودية

  • بتحديد وجهتي المغادرة والوصول الدولتين.
  • اختر رحلاتك بحد أقصى 96 ساعة.
  • تأكد من تجهيز الصور الشخصية والاوراق المطلوبة قبل البدء بتعبئة الاستمارة.
  • تحصيل الرسوم المتعلقة بإصدار التأشيرة في خطوة دفع واحدة مع تذكرة السفر.
  • يصلك بريد إلكتروني بالتأشيرة المصدرة والتأمين الخاص بمدة إقامتك في المملكة.

اقرأ أيضاً 

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز إنجاز وشروط الحصول عليها

وزارة الخارجية شروط الاستعلام عن تأشيرة تأشيرة تأشيرة السعودي تأشيرة السعودية برقم الجواز الجواز

مواد متعلقة

الأرصاد: غدًا طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 13

أكاديمية مصر للطيران للتدريب تستقبل زيارات ميدانية لطلاب الجامعات المصرية

الأرصاد الجوية تحذر 4 محافظات من الأمطار

جهود الدولة فى تنويع المنتج السياحى المصرى وجذب سائحين جدد

13 قرارا وزاريا لتنشيط حركة السياحة فى 2023.. تعرف عليهم

الأرصاد تكشف خريطة الأمطار غدا على محافظات الجمهورية

أهم التعليمات الخاصة بالسفر 2024 من المطارات (إنفوجراف)

"مصر للطيران" تسير 3 رحلات لنقل المشاركين في رالي داكار السعودية

الأكثر قراءة

عاجل.. هجوم صاروخى حوثى يستهدف بارجة أمريكية فى البحر الأحمر

عاجل.. زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

عاجل.. "الأرصاد" تحذر سكان 4 محافظات من طقس الثلاثاء.. ما القصة؟

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

“جوزى كان بخيل”.. حكاية "سماح" أمام محكمة الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة