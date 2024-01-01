تصدر رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز عملية البحث علي جوجل، نظرا لدخول المواطنيين للاستعلام عن التاشيرة السعودية من خلال " منصة "التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية

الاستعلام عن تأشيرة السعودية

وترصد "الدستور"كيفية الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز كذلك شروط البحث من خلال الخطوات التالية

اولا:يمكن للمواطنين الدخول بشكل مباشر إلى موقع تأشيرة إنجاز وزارة الخارجية السعودية من خلال الربط: https://visa.mofa.gov.sa

ثانيا:إدخال رقم الجواز.

ثالثا: بتحديد نوع الجنسية الحالية.

رابعا: حدد نوع التأشيرة.

رابعا: بتحديد جهة القدوم.

خامسا: أدخل رمز الصورة المرئي.

سادسا: يتم الضغط على "إجراء البحث".

سابعا: سيتم ظهور كافة المعلومات التي تتعلق بتأشيرة الزيارة في النهاية



شروط الاستعلام عن تأشيرة برقم الجواز

أصدرت وزارة الخارجية عدد من الشروط الخاصة للاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز من خلال إنجاز منصة التأشيرات الإلكترونية لوزارة الخارجية.

وحددت الشروط علي النحو التالي:

لابد أن يكون جواز السفر صالح لمدة 6 أشهر على الأقل قبل الذهاب إلى المملكة العربية السعودية.

يجب على المتقدم أن يقدم العديد من الصور لكافة أوراق السفر الخاصة به حتى يتم الحصول على البيانات الصحيحة للمتقدم.

لابد أن يكون جواز سفر المتقدم يشمل صفحتين فارغتين على الأقل

لا بد من تقديم صورة شخصية واضحة ويجب أن تكون بيضاء

كيفية الحصول على تأشيرة الدخول للسعودية من خلال الخطوات التالية

الدخول على موقع الخطوط السعودية

اختيار عرض زوار المملكة لرحلات المغادرة والعودة

اختيار تأشيرة مرور إلكترونية

اختيار تاشيرة مرور إلكترونية

تعبئة كافة المعلومات المطلوبة من المسافر

إكمال عملية الحجز ودفع تذكرة الطائرة

الحصول على التاشيرة الإلكترونية

خطوات الحجز لبرنامج الترانزيت أو المرور مع السعودية

بتحديد وجهتي المغادرة والوصول الدولتين.

اختر رحلاتك بحد أقصى 96 ساعة.

تأكد من تجهيز الصور الشخصية والاوراق المطلوبة قبل البدء بتعبئة الاستمارة.

تحصيل الرسوم المتعلقة بإصدار التأشيرة في خطوة دفع واحدة مع تذكرة السفر.

يصلك بريد إلكتروني بالتأشيرة المصدرة والتأمين الخاص بمدة إقامتك في المملكة.