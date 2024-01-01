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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

13 قرارا وزاريا لتنشيط حركة السياحة فى 2023.. تعرف عليهم

أحمد عيسى وزير السياحة
أحمد عيسى وزير السياحة والآثار

أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، العديد من القرارات الخاصة بالإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تنظي قطاعي السياحة والآثار، والجهات التابعة للوزارة،  خلال العام الماضي ٢٠٢٣، من أجل تنشيط الحركة السياحية وزيادة الشغالات بالفنادق.
 

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تضمن القرارات

• إصدار قرارًا وزاريًا باعتماد الاشتراطات والمعايير المصرية الخاصة بتقييم الفنادق البيئية (Ecolodge)، وذلك بما يتماشى مع معاييرتصنيف المنشآت الفندقية (HC) والتي تم وضعها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.

• استمرار تنظيم وتنفيذ رحلات موسم العمرة حتى نهاية شهر شوال لأول مرة.

• إصدار قرارات وزارية بترخيص تشغيل 7 منشآت فندقية جديدة بعدد من المحافظات السياحية (أعداد الغرف الفندقية خلال الفترة منيونيو 2022 وحتى يونيو 2023  شهدت زيادة حوالي 4000 غرفة فندقية).

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• الانتهاء من تقييم وترخيص ثلاث منشآت فندقية بيئية في واحة سيوة بمحافظة مطروح، وهي أول فنادق بيئية يتم تقييمها وفقًا للاشتراطات والمعاييرالمصرية لتقييم الفنادق البيئية “Ecolodge”.

• الانتهاء من إجراءات الترخيص السياحي ل 30 منشأة سياحية جديدة (مطاعم سياحية)  بعدد من المحافظات السياحية.

• تقنين أوضاع 12 مركز سفاري جبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، حيث تم منح الترخيص السياحي لعدد 4 منها، ومنحتصاريح مؤقتة لعدد 8 مراكز أخرى تمهيدًا لاستكمال بعض الاشتراطات اللازمة لاستصدار التراخيص.

• حصول 264 منشأة فندقية بجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس، والعين السخنة، والقاهرة، والجيزة، والأقصر، وأسوان، والإسكندريةعلى شهادات الاستدامة البيئية، وحصول 44 مركز غوص ويخت سفاري بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمرعلى شهادة الزعانفالخضراء "Green Fins"، وذلك من يونيو 2022 وحتي ديسمبر 2023

• اعتماد الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هـ.

• إصدار قرار وزاري بتشكيل لجنتي "المراجعة الداخلية والحوكمة" بكل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار.

• إصدار قرار وزاري بتشكيل لجنة برئاسة الوزير تختص بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر (لجنة الحكماء)،وكذلك البرامج والآليات لتحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية وتقديم التوصيات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لصناعة السياحة وفقًا لرؤية الوزارة 2030.

• اعتماد الضوابط والقواعد المُنظمة للحج السياحي لعام 1445هـ، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج.

• إضافة 5443 غرفة فندقية ما بين فنادق جديدة وتوسعات في الطاقة الفندقية بفنادق قائمة بكل من جنوب سيناء، والبحرالأحمر، والقاهرة،والجيزة، والإسكندرية، ومطروح، والساحل الشمالي، وسيوة، والأقصر، وأسوان، والمنيا، وبورسعيد، والعين السخنة، بالإضافة إلى إحلالوتجديد 4 فنادق عائمة.

• إصدار عدد 704 تراخيص تشغيل مُميكن لمنشآت فندقية، وعدد 262 ترخيص مُميكن لمدير منشأة فندقية، وعدد 3 تراخيص مُميكنة لشركات الإدارة الفندقية.

السياحة السياحي اجل الإجراءات التنظيمية الاشغالات بالفنادق الحركة السياحية وزير السياحة

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