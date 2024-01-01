الأرصاد: غدًا طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 13

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الثلاثاء طقس معتدل الحرارة نهارًا على الأنحاء كافة، وطقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وفرصة لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 13

العاصمة الإدارية 21 12

6 أكتوبر 22 12

بنهــــا 21 13

دمنهور 21 12

وادي النطرون 21 13

كفرالشيخ 21 13

المنصورة 21 13

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 21 13

طنطا 21 13

دمياط 21 14

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 22 13

السويس 21 13

العريش 22 12

رفح 21 11

رأس سدر 23 13

نخل 19 8

كاترين 15 6

الطور 23 13

طابا 21 13

شرم الشيخ 24 17

الإسكندرية 21 12

العلمين الجديدة 20 11

مطروح 21 11

السلوم 20 10

سيوة 19 10

رأس غارب 23 15

الغردقة 24 16

سفاجا 25 15

مرسى علم 25 15

شلاتين 26 18

حلايب 24 19

أبورماد 25 18

رأس حدربة 24 19

الفيوم 21 11

بني سويف 21 11

المنيا 21 9

أسيوط 22 9

سوهاج 22 10

قنا 24 11

الأقصر 24 11

أسوان 24 12

الوادى الجديد 23 8

أبوسمبل 24 11

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية، فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 30 18

المدينة المنورة 27 13

الرياض 25 14

المنامة 23 18

أبوظبي 26 19

الدوحة 25 18

الكويت 22 12

دمشق 16 7

بيروت 20 16

عمان 14 8

القدس 15 9

غزة 20 14

بغداد 18 5

مسقط 26 21

صنعاء 22 6

الخرطوم 32 17

طرابلس 19 13

تونس 19 12

الجزائر 17 9

الرباط 21 7

نواكشوط 32 17

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 11 4

إسطنبول 14 8

إسلام آباد 20 5

نيودلهى 19 8

جاكرتا 33 25

بكين 4 7-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 11 3

أثينا 18 9

روما 15 8

باريس 13 9

مدريد 9 4

برلين 7 4

لندن 11 8

مونتريال 2- 4-

موسكو 14- 20-

نيويورك 7 1

واشنطن 8 1

أديس أبابا 24 11