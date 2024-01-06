تعرف على جهود وزارة الطيران المدني خلال 2023

كشفت وزارة الطيران المدني في تقريرها السنوي، عن الاستراتيجية التي تتبناها والتي جاءت مُرتكزة على حزمة من المحاور الرئيسية التنفيذية، حيث انعكست في صورة سياسات وإجراءات فعلية جرى تنفيذها على أرض الواقع.

وتتضمن الجهود وأعمال التطوير التي تمت خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات؛ لإبراز الركائز الأساسية لاستراتيجية الوزارة: تطوير الطاقة الاستيعابية للمطارات وزيادة ورفع كفاءتها، بما يتناسب مع الزيادة المُطردة في نمو حركة الركّاب والطائرات وتوقعات زيادتها المستقبلية وهو ما جعل ضرورة الارتقاء والنهوض بخدمات الطيران المدني؛ هذا مع الأخذ في الاعتبار لكافة الأطر الحاكمة والعوامل المنافسة متمثلة في؛ (الجودة - السعر - المرونة - الوقت) بما يضمن تحقيق رضاء العُملاء عن الخدمات المقدمة لهم.

وتابعت أن صناعة الطيران المدني تعد من أقدم الصناعات وقبل أن يتم عرض ما جرى من جهود خلال العام الماضي فإن هناك عدة متغيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية محلية وإقليمية وعالمية مرتبطة بالأحداث المحيطة – وكذلك وجب استعراض الأولويات المهمة التي تواصل الوزارة تحقيقها؛ وهي:

تطوير القدرات الاستيعابية بالمطارات المصرية.

تحسين ورفع كفاءة أداء العمل بالشركات التابعة لوزارة الطيران المدني.

تطوير أسطول شركة مصر للطيران

النهوض بمرفق الطيران المدني.

تأمين سلامة وأمن الطيران المدني في خدمة المجتمع المحلي والعالمي.

المساهمة الفعالة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار السياسة العامة للدولة وبما يواكب المتغيرات العالمية.

تطوير ورفع كفاءة أداء العاملين بمرفق الطيران المدني بما يتماشى مع التطور العالمي في صناعة النقل الجوي.

وزارة الطيران المدني وجهود التحول الرقمي: