تعرف على جهود وزارة الطيران المدني خلال 2023
كشفت وزارة الطيران المدني في تقريرها السنوي، عن الاستراتيجية التي تتبناها والتي جاءت مُرتكزة على حزمة من المحاور الرئيسية التنفيذية، حيث انعكست في صورة سياسات وإجراءات فعلية جرى تنفيذها على أرض الواقع.
وتتضمن الجهود وأعمال التطوير التي تمت خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات؛ لإبراز الركائز الأساسية لاستراتيجية الوزارة: تطوير الطاقة الاستيعابية للمطارات وزيادة ورفع كفاءتها، بما يتناسب مع الزيادة المُطردة في نمو حركة الركّاب والطائرات وتوقعات زيادتها المستقبلية وهو ما جعل ضرورة الارتقاء والنهوض بخدمات الطيران المدني؛ هذا مع الأخذ في الاعتبار لكافة الأطر الحاكمة والعوامل المنافسة متمثلة في؛ (الجودة - السعر - المرونة - الوقت) بما يضمن تحقيق رضاء العُملاء عن الخدمات المقدمة لهم.
وتابعت أن صناعة الطيران المدني تعد من أقدم الصناعات وقبل أن يتم عرض ما جرى من جهود خلال العام الماضي فإن هناك عدة متغيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية محلية وإقليمية وعالمية مرتبطة بالأحداث المحيطة – وكذلك وجب استعراض الأولويات المهمة التي تواصل الوزارة تحقيقها؛ وهي:
- تطوير القدرات الاستيعابية بالمطارات المصرية.
- تحسين ورفع كفاءة أداء العمل بالشركات التابعة لوزارة الطيران المدني.
- تطوير أسطول شركة مصر للطيران
- النهوض بمرفق الطيران المدني.
- تأمين سلامة وأمن الطيران المدني في خدمة المجتمع المحلي والعالمي.
- المساهمة الفعالة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار السياسة العامة للدولة وبما يواكب المتغيرات العالمية.
- تطوير ورفع كفاءة أداء العاملين بمرفق الطيران المدني بما يتماشى مع التطور العالمي في صناعة النقل الجوي.
وزارة الطيران المدني وجهود التحول الرقمي:
- تنفيذ ونشر الموقع الإلكترونى الرسمي لوزارة الطيران المدني باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية والمعايير الدولية؛ كما تم إتاحة عدة خدمات للجمهور منها:
- إجراء نظام حجز مُسبق للمجلس الطبي وربطه بالموقع الإلكترونى لتقليل التكدس داخل المجلس، وتنظيم آلية العمل باستقبال أفراد الركب الطائر للقيام بإجراءات الكشف الطبي بإستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية والمعايير الدولية.
- تفعيل نظام إليكتروني لتلقي شكاوي التميز أو العنف الذي تتعرض له المراة بإستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية والمعايير الدولية.
- تفعيل خدمة للتواصل مع مركز خدمة العملاء للاستفسار ومتابعة الخدمات من أجل تقليل عدد مرات الزيارة الفعلية للمركز، وتحسين رضا المتفاعلين حيث وجدت الخدمة رضا كبير من جانب العملاء طلبات من داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
- استقبال البلاغات التطوعية والإبلاغ عن حادث أو واقعه وجارى العمل على الابلاغ الإلزامى تمهيدا لنشره. تفعيل - منظومة خاصة لإرسال ملفات تحقيقات الوقائع أو الحوادث إلي سلطات التحقيق الدولية بدقة عالية وطريقة آمنة باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية والمعايير الدولية.
- الانتهاء من أعمال الأرشفة الإلكترونية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونقلها لمركز البيانات الموحد لإتاحتها بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
- تنفيذ أعمال الربط الشبكي للربط مع منصة البنية المعلوماتية المُقدمة من خلال إدارة المساحة العسكرية لإصدار رخص التشغيل ورخص البناء.
- جرى الربط الشبكي لتفعيل منظومة جهاز حماية المستهلك وتشغيل نافذة لسلطة الطيران المدني للإطلاع على للشكاوي المقدمة من المواطنين فيما يخص قطاع الطيران المدني