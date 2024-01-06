السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد زيارتها الأهرامات ومتحف الحضارة.. سوناكشى سينها تنشر صورها وسط معالم الأقصر

سوناكشي سينها
سوناكشي سينها

نشرت الممثلة الهندية "سوناكشي سينها"، قبل قليل، مجموعة من صور زيارتها إلى مدينة الأقصر، عبر صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"  و"إنستجرام".

وزارت "سينها" أشهر المعالم الأثرية بالأقصر، منها معبد الملكة حتشبسوت، ووادي الملوك، ومقبرة توت عنخ آمون، والتقطت عددًا من الصور التذكارية بالمدينة.

سوناكشى سينها فى مصر

وبدأت الممثلة الهندية رحلتها إلى مصر بزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وكذلك أهرامات الجيزة، معربة عن سعادتها بمشاهدة أبرز معالم التاريخ والحضارة الفرعونية منذ آلاف السنين.

وقالت "سينها" عبر صفحتها: "لقد غرقت في التاريخ والثقافة بالمتحف القومي للحضارة المصرية، فقد رأيت مومياوات ملكية عمرها أكثر من 4 آلاف عام، وشاهدت مستحضرات التجميل القديمة وملابس الملكات وما تم دفنه مع الفراعنة"، فيما تفاعل عدد كبير من المصريين المتابعين لها على منشوراتها، معبرين عن مدى حبهم لها.

نورتى مصر.. الممثلة الهندية سوناكشى سينها تنشر صورًا لها بعدد من المواقع الأثرية

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سوناكشي سينها
سوناكشي سينها
سوناكشي سينها
سوناكشي سينها
سوناكشي سينها
سوناكشي سينها
سوناكشي سينها
سوناكشي سينها
سوناكشي سينها
سوناكشي سينها
سوناكشي سينها
سوناكشي سينها
سوناكشي سينها
سوناكشي سينها
توت عنخ آمون سوناكشى سينها الأقصر حتشبسوت المتحف القومي للحضارة المصرية

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