الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"سياحة الأقصر" يكشف أسباب عودة السياحة الألمانية في المدينة

سياح
سياح

أكد الدكتور محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أن تجربة تنظيم فعاليات أسبوع الشباب المصرى الألمانى، من أحد الأسباب الرئيسية لعودة السياحة الألمانية بالأقصر، لافتاً إلى أن هذه السياحة مستمرة لعامها الـ11.

وقال الدكتور محمد عثمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على "القناة الأولى"، الحملة يتعرف فيها الشباب الألماني على الحضارة المصرية، والطعام المصري، والموسيقى، وأصبح الشباب الألمان قوة ناعمة لصناعة السياحة في أوروبا، موضحاً أن هناك الملايين يتابعون صور الفعاليات في أوروبا.

 وأضاف هناك الكثير من جرائد العالم تنقل الفعاليات التي تظهر الوجه الحقيقي للشاب المصري، كما أن التجربة هي أحد الأسباب الرئيسية لعودة السياحة الألمانية للأقصر.

تنظيم فعاليات أسبوع الشباب المصرى الألمانى

وكانت شهدت قرى مدينة الطود شرق محافظة الأقصر، للعام الـ11 على التوالى تنظيم فعاليات أسبوع الشباب المصرى الألمانى برعاية قيادات التضامن الإجتماعى ومجلس مدينة الطود، ومسئولى السياحة وجمعية الشباب للتنمية الشاملة بالطود، حيث استقبلت المدينة 50 شاب وفتاة من مدينة ميونخ الألمانية، ليستمتعوا على مدار أسبوع بالفعاليات الثقافية المتنوعة لتبادل الثقافات بين الجانبين.

 

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