وزير التعليم يصل الأقصر لإطلاق ثانى فعاليات الحوار المجتمعى حول الخطة الاستراتيجية للوزارة

وصل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الأحد، إلى محافظة الأقصر؛ وذلك لإطلاق ثاني فعاليات الحوار المجتمعي حول الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2024 - 2029 بالتعاون مع "يونيسيف" مصر، وافتتاح عدد من المدارس بالمحافظة، بالإضافة إلى متابعة الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد 2024/2023 في مدارس المحافظة.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله المحافظة محمد عبدالقادر،

نائب محافظ الأقصر، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية والدكتور صبري خالد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم، ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ أمس، لاستعراض الإجراءات المتعلقة باستعدادات العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان شرف مدير مكتب المحافظ، وآية جمال معاون المحافظ، والدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ونادية فتحي وكيلة المديرية، ومحمد السني رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة.

افتتاح مدارس جديدة

وفي مستهل اللقاء، أعرب الوزير عن سعادته بزيارة محافظة الإسكندرية؛ لمتابعة الاستعدادات في مدارس المحافظة للعام الدراسي الجديد 2023-2024، وافتتاح مدارس جديدة، مشيدًا بالتعاون مع محافظ الأسكندرية واهتمامه بتطوير العملية التعليمية في المحافظة، وحرصه على المتابعة المستمرة لتحقيق الجودة المنشودة.

واستعرض الدكتور رضا حجازي، خلال اللقاء، أهم ملامح الإجراءات المتعلقة باستعدادات العام الدراسي الجديد، حيث أكد على أهمية حسن استقبال الطلاب والاحتفال بهم في أول يوم دراسي، موجهًا بأن يخصص اليوم الأول للصفوف الأولى (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي)؛ للتعرف على أماكنهم في الفصول والتوزيع وغيره، على أن يستكمل حضور باقي طلاب المدرسة في اليوم الثاني، مؤكدًا أن أمن وأمان الطالب أولوية والدولة المصرية مهتمة بأبنائها وبتطوير العملية التعليمية.

التشديد على جاهزية المدارس

وشدد الوزير، خلال اللقاء، على جاهزية المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2023-2024، وتنفيذ خطة صيانة المباني المدرسية، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس، وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية، والانتهاء من كافة أعمال الصيانة لكافة المباني التعليمية على مستوى الجمهورية لدرء الخطورة قبل بداية العام الدراسى، موجهًا بقيام كل مدير مدرسة على مستوى الجمهورية بتحديد أحد المسئولين عن الصيانة البسيطة داخل المدرسة وتقديم تقرير أسبوعي باحتياجات هذه الصيانة والإبلاغ عنها بشكل دوري، وذلك لضمان التنفيذ المستمر للصيانات البسيطة واستدامتها.

وتحدث الوزير حول لائحة الانضباط في المدارس ودورها الوقائي، حيث إن الوزارة بصدد إصدار قرار وزاري بشأنها خلال الأيام القادمة، موضحًا أنه سيتم إرسالها للمحافظين بحيث يتم متابعة تطبيقها.

كما وجه بالاهتمام بالنظافة والشكل العام للمدارس، والتأكيد على عدم استخدام الهاتف المحمول المزود بكاميرا في المدارس وخاصة داخل الفصول.

كما شدد على أن أولياء الأمور هم جزء مهم لا يتجزأ من العملية التعليمية، ووجه بتخصيص وقت محدد لمقابلتهم والاستماع لاستفساراتهم.

وتابع الوزير الآليات الجديدة التي ستطبقها الوزارة بدءًا من العام الدراسي الجديد 2023-2024، للارتقاء بالمنظومة التعليمية، حيث تطرق للحديث حول إعداد الوزارة لمواد تعليمية وتدريبية للصفوف من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي مزودة باختبارات يستطيع الطالب حلها والتعرف فورًا على درجته من خلال تقرير بأدائه، والتي ستساعد على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية، فضلًا عن التخفيف عن كاهل الأسر وتقديم خدمة تعليمية متميزة، موضحًا أنه سيتم إعداد هذه المواد بصيغة PDF، وإتاحتها على موقع الوزارة والمديريات التعليمية، وتوعية المعلمين حولها، وفي هذا الشأن أشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من الوحدات الأولى وتم البدء في الوحدات الثانية، مضيفًا انه سيتم توفير روابط وفيديوهات إثرائية للطالب تساعده على الدراسة.