الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نورتى مصر.. الممثلة الهندية سوناكشى سينها تنشر صورًا لها بعدد من المواقع الأثرية

الممثله الهندية سوناكشى
الممثله الهندية سوناكشى سينها

نشرت الممثلة الهندية سوناكشى سينها صورا على موقع الصور الشهير "إنستجرام" خلال زيارتها إلى منطقة الأهرامات، وقد التقطت نجمة بوليود العديد من الصور التذكارية مع تمثال أبوالهول وأمام الأهرامات الثلاثة متعجبة من عظمة بناء الأهرامات كما زارت الممثلة الهندية سوناكشي سينها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، قائلة عن زياراتها للمتحف "لقد غرقت في التاريخ والثقافة بالمتحف القومي للحضارة المصرية فقد رأيت مومياوات ملكية عمرها أكثر من 4 آلاف عام وشاهدت مستحضرات التجميل القديمة وملابس الملكات وما تم دفنه مع الفراعنة".

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وقد حظت صور الممثلة الهندية بإعجاب عدد كبير من متابعيها الذين يصلو إلى نحو 28 مليونا عبر منصة "إنستجرام" وقد تفاعل عدد كبير من المصريين المتابعين لها مرحبين بزياراتها قائلين لها "نورتي مصر، وقد شكرتهم سوناكشي على مدى الاحتفاء والترحيب في التعليقات".

وقد قدمت سوناكشي سينها الممثلة الهندية وهي ابنة الممثل الهندي القديم شاتورجان سينها العديد من الأفلام الهندية التي قد حظت بشهرة واسعة من أفلام بوليود مثل "Dabang Kalank، Lootera، R.Raj Kumar، Rowdy Rathode، Itfak، Akira، Tevar". 

يشار إلى أن المتحف القومي للحضارة المصرية يحظى بشهرة كبير منذ افتتاحة في أبريل 2021، والذي تزامن مع الحدث الاستثنائي الذي نظمته وزارة السياحة والآثار لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية في موكب مهيب شهده العالم بأسره، بتشريف رئيس الجمهورية.

وقد تعاقبت زيارة المشاهير ورؤساء الدول الذين توافدوا على مصر لزيارة المتحف والتعرف على الكنوز الذى يضمها المتحف وكان اخرهم رئيس دوله المجر، بالإضافة إلى استضافته وفدًا رفيع المستوى، يضم عددًا من رجال الاقتصاد والخبراء والمتخصصين المصريين والدوليين برئاسة رجل الأعمال محمد منصور أمين الصندوق الأول لحزب المحافظين في المملكة المتحدة.

سوناكشى سينها الممثلة الهندية انستغرام ابو الهول بوليود الأهرامات

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