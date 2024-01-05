وزير الطيران المدنى يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد

قدم الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، معربًا عن خالص تهانيه لجميع الإخوة الأقباط المصريين بعيد الميلاد المجيد.

وجاءت تهنئة وزير الطيران: "أدعو المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على قداستكم وعلى جميع المصريين بالخير واليُمن والبركات، وأن يعُم السلام على مصرنا الحبيبة، وعلى العالم أجمع بالأمن والأمان وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وكل عام وقداستكم بخير»..

رؤية الدولة المصرية الداعمة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية

تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية الداعمة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من واٍلى جمهورية مصر العربية،، أشار الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، إلى الجهود الفعالة التي تقوم بها وزارة الطيران المدنى من أجل زيادة معدلات التشغيل وأعداد الركاب من وإلى المطارات المصرية.

حيث حققت المطارات المصرية نموًا ملحوظًا فى أعداد الركاب والرحلات الجوية خلال عام ٢٠٢٣، وقد بلغ إجمالي أعداد الركاب ما يقرب من ٤٧ مليون راكب بزيادة قدرها ٢٨% مقارنة بالعام الماضي، في حين سجلت معدلات الحركة الجوية بالمطارات المصرية لأكثر من ٣٦٥ ألف رحلة جوية بزيادة قدرها ٢٣% عن العام الماضي.

واستقبل مطار القاهرة الدولى أكثر من ٢٦ مليون راكب على متن ١٩٨ ألف رحلة جوية، بينما استقبل مطار الغردقة الدولى ٨ ملايين و٧٠٠ ألف راكب على متن ٦٠ ألف رحلة جوية، ومطار شرم الشيخ الدولى ٥ ملايين و٩٠٠ ألف راكب لأكثر من ٤٣ ألف رحلة جوية،، في حين شهد مطار برج العرب الدولى استقبال أكثر من ٢ مليون راكب على متن ١٧ ألفًا و٧٠٠ رحلة جوية خلال عام.