تفاصيل تطبيق التقنيات الذكية في إدارة الأنظمة تأمين الشبكات بمطار القاهرة

نحجت وزارة الطيران المدني في تطبيق تقنينات الانظمة الذكية في عدة من المطارات خاصة مطار القاهرة الدولي والذي تضمن تطويرمجال تطوير الشبكات والبنية التحتية:

- التمكن من تطبيق التقنيات الذكية في إدارة الأنظمة، حيث تم الربط بين أنظمة تأمين الشبكات بالمباني 3/2 بنجاح خلال كابلات الفايبر بهدف تطوير أنظمة التأمين لتيسير تنفيذ خطط التطوير المستقبلية للأنظمة بجميع المباني.

- تم التعاقد مع شركة AVIT لتحديد أنظمة الـ Wireless بمبنى الركاب 1-3 والصالة الموسمية حيث تم الانتهاء من اعدادوتهيئة البنية التحتية بالمباني تمهيدا للتركيب والتشغيل وتم توفير انظمه واجهزه الاتصالات IP Telephony بجميعالمباني والعمل على ربطها بشبكة معلومات.

- تزويد بوابات السفر بمبنى 3 داخل المنطقة الجمركية بجميع خدمات شبكة المعلومات.

في مجال التامين السيبراني:

▪ دعم خطة المراقبة الأمنية لجميع الأنظمة التشغيلية بالمطار وتطوير رخص حماية شبكة المعلومات والبريد الإلكترونيمن الفيروسات وربطها ببرامج أخرى لرفع مستوى الحماية لكافة الأنظمة؛

▪ رفع كفاءة الصالة الموسمية وقد تم إحلال منظومة انذار الحريق وتركيب أجهزة جديدة وتأمين الصالة الخارجية بمنظومة الإنذار.

▪ تعديل ورفع كفاءة منظومة الإطفاء الألى لمحطة باور بلانت 2.

▪ التوسع في تركيب أنظمه الابواب الإلكترونية في الاماكن الحيوية بالمطار.

▪ في إطار خطة تحديث المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، بما يتماشى مع هدفها في زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028؛ حيث أنه من المُخطط تحويل مطار القاهرة لمطار محوري للركاب والبضائعحيث سيتم إنشاء مبنى ركاب، رقم (4) بمطار القاهرة الدولي بطاقة استيعابية 30 مليون راكب سنويا، وكذلك مخططانشاء مدينة للبضائع واللوجستيات بمطار القاهرة لتصبح مصر بوابة أفريقيا الأولى لحركة الشحن الجوي ومحورارئيسا لحركة التجارة العالمية.

التأمين والسلامة:

▪ تحديث الأجهزة الأمنية بالمطار ورفع كفاءة أجهزة الـ X-Rayلتعمل

(بنظام Dual View )؛ بدلًا من نظامSingle View)) وتركيب أجهزة الكشف علي الأجسام (Body Scan) عليبوابات السفر للرحلات الدولية والتي تتطلب إجراءات أمنية خاصة، العمل بمنظومة حديثة للكشف على أثرالمتفجرات (ETD) والكشف علي السوائل المتفجرة (LED)، بالأمتعة والمتعلقات الشخصية والأجهزة الإلكترونيةللركاب طبقًا للتعليمات الأمنية الدولية.

▪ تم تطبيق نظام المراقبة الأمنية الحديثة من خلال الكاميرات (CCTV) لمتابعة الحالة الأمنية بكافة المواقع بالمطار..

▪ تم توفير كاونتر لشرطة السياحة بصالات الوصول وكذا بمدخل صالة السفر بمباني الركاب لمتابعة للحالة الأمنية أثناءخروج ودخول الأفواج السياحية وأثناء صعودهم للحافلات المخصصة لهم.

▪ تم الإشتراك في منظومة تحديد الخانات الزمنية Slot Management التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) بما يسمح لمطار القاهرة جذب عدد أكبر من شركات الطيران العالمية للعمل بالمطار وتسهيل حركة الربط بين الرحلاتالجوية.

تعظيم الإستفادة من خدمات التحول الرقمي:

▪ طبقت شركة ميناء القاهرة الجوي بتطبيق حزمه جديده من البرامج والتطبيقات الإلكترونية المؤمنة بمختلف القطاعات لتحقيق الإدارة الإلكترونية المتكاملة بالشركة للربط بين جميع قطاعات المطار من خلال شبكه معلوماتية متكاملة موحدهوأمنه، ومن خلال تطبيقات حديثة تسهل عملية الاتصال وتحقيق أعلى جودة من الخدمة المقدمة.

▪ تم ميكنة أعمال قطاع التنمية الادارية والموارد البشرية ممثلة في تطوير منظومة البيانات – إنشاء قواعد بيانات رقمية متكاملة شاملة في مجالات التدريب وبيانات العاملين.

▪ تم رفع كفاءة منظومة التسويق الخاصة بالخدمات المقدمة من القطاع لجميع الشركات العاملة بالمطار، مع تطوير منظومة تامين المعلومات والحفاظ على سريتها والتصدي لأي مخاطر يمكن التعرض لها.

▪ إصدار التقرير الإحصائي النصف سنوي للحركة الكلية للرحلات والركاب 2023

▪ إنشاء قاعدة بيانات الميكنه اعمال حجز السيارات الخاصة بكبار الزوار.

▪ تقديم خدمة أهلا للعملاء عبر الموقع الإلكتروني للشركة والدفع إلكترونيًا.

في مجال أنظمة الطيران:

▪ الانتهاء من تطوير أجهزة الكاونترات.

▪ تم الاحلال الكلى الأجهزة خوادم إدارة الشبكة الداخلية بالمطار وزيادة تأمين وحوكمة الأنظمة داخل مباني المطار.

▪ الانتهاء من تطوير أجهزة HHT وطابعات ترحيل الركاب.

▪ إضافة شاشات عرض رحلات جديدة في بعض الأماكن الحيوية بالمطار.

▪ تحديث أجهزة الخدمة الذاتية للركاب بصالة السفر بمبنى الركاب رقم 2، واضافة خدمات ذاتية جديدة للركاب من خلال الأجهزة الحديثة.

▪ تم التعاقد على توريد عدد 10 أجهزة SSBD أجهزة إنزال الحقائب يدويا لربطها على أنظمة BHS بمبنى الركاب 3 وذلك لتطوير أنظمة الخدمة الذاتية الخاصة بالركاب بالتكامل مع أنظمة السيور وجاري التوريد.

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