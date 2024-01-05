حصاد 2023.. شهادات واعتمادات دولية لمطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية
شهدت الحركة الجوية العالمية في عام 2023 انفراجة كبيرة لصالح شركات الطيران والمطارات، والعودة لجني الأرباح بعد تخطى سنوات جائحة كورونا، وهو الأمر الذي ساعد من جديد على ضخ دماء الاستثمار في البنية التحتية لهذه الصناعة على مستوى المطارات وشركات الطيران من أجل مواكبة الطلب الكبير المتوقع على حركة السفر في الأعوام المقبلة.
وفي انجاز جديد لمطار القاهرة الدولي، المجلس العالمي للمطاراتACI يحتفي بمطار القاهرة الدولي كأول مطار في إفريقيا يحصل على شهادة الاعتماد في برنامج "جاهزية السلامة والصحة العامة".
وفي أكتوبر 2023، عزز مطار القاهرة الدولي مكانتة كأحد أهم المطارات في القارة الإفريقية بحصوله علي جائزة البيئة والتنمية المستدامة لعام 2023 فئة المطارات كبيرة الحجم من المجلس الدولي للمطارات اقليم افريقيا ACI Africa ، وجاء في خطاب الإعلان عن الجائزة أن أعضاء لجنة التحكيم بالمجلس الدولي للمطارات إقليم إفريقيا منبهرين بجودة الإجراءات التي يتخذها مطار القاهرة للحفاظ علي البيئة والتزامه نحو التنمية المستدامة بالاضافة الي الحافز الكبير والتفاني في تطبيق نظام الإدارة البيئية وكافة مبادارات التنمية المستدامة في مطار القاهرة.
وفي فبراير 2023، هنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية جميع العاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي وذلك لتجديد الاعتماد الصحي لمطار القاهرة الجوي لمدة ٣ سنوات حتي عام ٢٠٢٦.
وصرح المهندس محمد سعيد محروس أن هذه الشهادة هي اعتماد من المجلس الدولي للمطارات لمطار القاهرة الجوي في مجال الصحة العامة وذلك بعد مراجعة كافة إجراءات السفر والوصول وتقييمها والتأكد من اتباعها لإجراءات السلامة والصحة التي تم وضعها من المجلس وفق وثيقة cart ووفق تعليمات منظمة الايكاو.
وفي يونيو 2023، ح والجودة الشاملة.
وفي سبتمبر ؛ هنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية العاملين بمطار الغردقة الدولي وذلك بعد اجتياز المطار لمراجعة نظام الإدارة المتكامل من جانب الجهة المانحة SGS، وهو الاعتماد الذي يختص بمراجعة نظام إدارة الجودة وفق المواصفات القياسية ISO 9001 لسنة 2015، ونظام الإدارة البيئية وفق المواصفات القياسية ISO 14001 لسنة 2015، ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية وفق المواصفات القياسية ISO 45001 لسنة 2018.
وفي نوفمبر ؛ نجح مطار شرم الشيخ الدولى فى اجتياز مراجعة الجهة المانحة SGS لنظام الادارة البيئية ISO 14001 لسنة 2015 لنظام ونظام ادارة السلامة والصحة المهنيهISO 45001 لسنة 2018.
وفي أكتوبر، احتفل مطار برج العرب الدولى بسريان كلا من شهادة ادارة الجودة الايزو 9001/2015 ونظام ادارة البيئة الايزو 14001/ 2015 لمدة عام آخر وذلك بعد اجتيازه مراجعة الجهة المانحة شركة SGS ؛
وفي أغسطس ؛ نجح مطار الغردقة الدولي اجتياز المراجعة السنوية التي قامت بها الجهة المانحة SGS لنظام الادارة المتكامل IMS و ذلك طبقا للمواصفات القياسية 9001 ISO لسنة 2015 لنظام إدارة الجودة، ISO 14001 لسنة 2015 لنظام إدارة البيئة و ISO 45001 لسنة 2018 لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية.
وفي يونيو 2023، وفى إطار حرص وزارة الطيران المدنى على تطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة بمختلف أنشطة الطيران المدني ؛ احتفل مطار سوهاج الدولى بالحصول على الشهاده الدوليه أيزو ٩٠٠١ لسنه ٢٠١٥.
تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروعات مطار الغردقة
وفي مايو 2023، قامت الشركة بإعداد دراسة لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروعات مطار الغردقة الدولي حيث تم إنشاء مبنى ركاب جديد بتكنولوجيا Smart- Green Building التي تعد سابقة من نوعها بالمطارت المصرية و الأفريقية، ويتبنى المشروع فكرة المباني الخضراء والمطارات الذكية بالبعد العلمي حيث يجمع بين مفهومي التجرد البيئي والذكاء الاصطناعي في تشغيل المطارات.
وفي فبراير 2023، قدمت الشركة المصرية للمطارات دراسة بيئية إلى جهاز شئون البيئة، حول تقييم الأثر البيئي والإجتماعي لمشروع تشغيل وتطوير مطار سفنكس الدولي، وقام المختصون بمراجعة الدراسة بالكامل ومناقشة الإستشاري في بنودها المختلفة، وقد تم الحصول على الموافقة البيئية للمشروع بعد بيان محدودية التأثيرات البيئية للمطار على المجتمعات ؛ فضلًا عن استعراض أهمية المشروع من الناحية الاقتصادية والإجتماعية.
وفي نوفمبر 2023، نفذت شركة ميناء القاهرة الجوي تجربة طوارئ بصالة 4مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي.
تضمنت التجربة اكتشاف خروج دخان من فتحات التكييف في صالة الوصول مما أدى إلى اطلاق سارينة الإنذار وإبلاغ مركز العمليات الرئيسي والبدء في عملية اخلاء الصالة من الموظفين والركاب وفصل الكهرباء عن الصالة والتعامل مع وجود بعض حالات الاغماء وعلى الفور وصلت سيارات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف وسيارات الحماية المدنية وبدء التعامل كلا فيما يخصه.
وفي مارس، نجح مطار الأقصر الدولي في تنفيذ خطة طوارئ جزئية والمختصة بسيناريو الإبلاغ عن قنبلة على متن طائرة، بمشاركة عدد كبير من الجهات المختلفة من الداخلية بالمطار والخارجية، وبمشاركة قطاع المطارات وقطاع الأمن وقطاع المطابقة والسلامة.
وفي فبراير 2023، نفذ مطار الغردقة الدولى تجربة طوارئ واسعة النطاق شاركت فيها كل الأجهزة العاملة بالمطار.
مكافحة الهجرة غير الشرعية
وفي إطار جهود وزارة الطيران المدني بضرورة المشاركة المجتمعية ، نظمت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ندوة حول كيفية التعرف على ضحايا جريمة الإتجار بالبشر ومكافحة الهجرة غير الشرعية، تستهدف نشر الوعي بهذه القضية بين العاملين والمعنيين بوزارة الطيران المدني وخاصة المتعاملين مع الركاب، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر برئاسة السفيرة نائلة جبر.
وللتيسير على ضيوف الرحمن المتجهين إلى بيت الله الحرام عبر الصالة الموسمية، وفرت شركة ميناء القاهرة الجوي أعدادًا إضافية من عربات "اخدم نفسك" وخصصت أماكن جديدة لها لتكون في متناول الركاب، كما وفرت الشركة عددًا وفيرًا من الكراسي المتحركة، وتوسيع وتجهيز المنطقة الخاصة بالإحرام بكل سبل الراحة وتخصيص مكان لبيع ملابس الإحرام، كما تم تغيير سيور الحقائب وعمل الصيانة الدورية لجميع كاونترات السفر، بالإضافة إلى توفير ماكينات إضافية لتغليف الحقائب لمنع التكدس.