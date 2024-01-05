حصاد 2023.. شهادات واعتمادات دولية لمطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية

شهدت الحركة الجوية العالمية في عام 2023 انفراجة كبيرة لصالح شركات الطيران والمطارات، والعودة ‏لجني الأرباح بعد تخطى سنوات جائحة كورونا، وهو الأمر الذي ساعد من جديد على ضخ دماء الاستثمار ‏في البنية التحتية لهذه الصناعة على مستوى المطارات وشركات الطيران من أجل مواكبة الطلب الكبير المتوقع ‏على حركة السفر في الأعوام المقبلة.

وفي انجاز جديد لمطار القاهرة الدولي، المجلس العالمي للمطاراتACI ‎ يحتفي بمطار القاهرة الدولي كأول مطار في إفريقيا يحصل على شهادة الاعتماد في برنامج "جاهزية السلامة والصحة العامة".

وفي أكتوبر 2023، ‏عزز مطار القاهرة الدولي مكانتة كأحد أهم المطارات في القارة الإفريقية ‏بحصوله علي جائزة البيئة والتنمية المستدامة لعام 2023 فئة المطارات كبيرة الحجم من المجلس الدولي ‏للمطارات اقليم افريقيا‎ ACI Africa ‎، وجاء في خطاب الإعلان عن الجائزة أن أعضاء لجنة التحكيم ‏بالمجلس الدولي للمطارات إقليم إفريقيا منبهرين بجودة الإجراءات التي يتخذها مطار القاهرة للحفاظ علي ‏البيئة والتزامه نحو التنمية المستدامة بالاضافة الي الحافز الكبير والتفاني في تطبيق نظام الإدارة البيئية ‏وكافة مبادارات التنمية المستدامة في مطار القاهرة‎.‎

وفي فبراير 2023، ‏هنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ‏جميع العاملين بشركة ‏ميناء القاهرة الجوي وذلك لتجديد الاعتماد الصحي لمطار القاهرة الجوي لمدة ٣ ‏سنوات حتي عام ٢٠٢٦.

وصرح المهندس محمد سعيد محروس أن هذه الشهادة هي اعتماد من المجلس ‏الدولي للمطارات لمطار القاهرة الجوي في مجال ‏الصحة العامة وذلك بعد مراجعة كافة إجراءات السفر ‏والوصول وتقييمها والتأكد من اتباعها لإجراءات السلامة والصحة التي ‏تم وضعها من المجلس وفق ‏وثيقة‎ cart ‎ووفق تعليمات منظمة الايكاو.

وفي يونيو 2023، ‏ح ‏والجودة الشاملة‎.‎

وفي سبتمبر ؛ ‏هنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية العاملين ‏بمطار الغردقة الدولي وذلك بعد اجتياز المطار لمراجعة نظام الإدارة المتكامل من جانب الجهة المانحة‎ ‎SGS، وهو الاعتماد الذي يختص بمراجعة نظام إدارة الجودة وفق المواصفات القياسية‎ ISO 9001 ‎لسنة ‏‏2015، ونظام الإدارة البيئية وفق المواصفات القياسية‎ ISO 14001 ‎لسنة 2015، ونظام إدارة السلامة ‏والصحة المهنية وفق المواصفات القياسية ‏ISO 45001 ‎لسنة 2018‏‎.‎

وفي نوفمبر ؛ نجح مطار شرم الشيخ الدولى فى اجتياز مراجعة الجهة المانحة‎ SGS ‎لنظام الادارة ‏البيئية ‏ISO 14001 ‎لسنة ‏‎2015 ‎لنظام ونظام ادارة السلامة والصحة المهنيهISO 45001 ‎لسنة 2018. ‏

وفي أكتوبر، احتفل مطار برج العرب الدولى بسريان كلا من شهادة ادارة الجودة الايزو 9001/2015 ونظام ادارة ‏البيئة الايزو 14001/ 2015 لمدة عام آخر وذلك بعد اجتيازه مراجعة الجهة المانحة شركة‎ SGS ؛

وفي أغسطس ؛ نجح مطار الغردقة الدولي اجتياز المراجعة السنوية التي قامت بها الجهة المانحة‎ ‎SGS ‎لنظام الادارة المتكامل‎ IMS ‎و ذلك طبقا للمواصفات القياسية 9001‏‎ ISO ‎لسنة 2015 لنظام إدارة ‏الجودة، ‏ISO 14001 ‎لسنة ‏‎2015 ‎لنظام إدارة البيئة و‎ ISO 45001 ‎لسنة 2018 لنظام إدارة السلامة و‏الصحة المهنية‎.‎

وفي يونيو 2023‏، وفى إطار حرص وزارة الطيران المدنى على تطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة بمختلف أنشطة ‏الطيران المدني ؛ احتفل مطار سوهاج الدولى بالحصول على الشهاده الدوليه أيزو ٩٠٠١ لسنه ٢٠١٥.

تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروعات مطار الغردقة

وفي مايو 2023‏، قامت ‏الشركة بإعداد دراسة لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروعات مطار الغردقة الدولي حيث تم إنشاء ‏مبنى ركاب جديد بتكنولوجيا‎ Smart- Green Building ‎التي تعد سابقة من نوعها بالمطارت المصرية ‏و الأفريقية، ويتبنى المشروع فكرة المباني الخضراء والمطارات الذكية بالبعد العلمي حيث يجمع بين ‏مفهومي التجرد البيئي والذكاء الاصطناعي في تشغيل المطارات‎.‎‏

وفي فبراير 2023‏، قدمت الشركة المصرية للمطارات دراسة بيئية إلى ‏جهاز شئون البيئة، حول تقييم الأثر البيئي والإجتماعي لمشروع تشغيل وتطوير مطار سفنكس الدولي، ‏وقام المختصون بمراجعة الدراسة بالكامل ومناقشة الإستشاري في بنودها المختلفة، وقد تم الحصول على ‏الموافقة البيئية للمشروع بعد بيان محدودية التأثيرات البيئية للمطار على المجتمعات ؛ فضلًا عن استعراض ‏أهمية المشروع من الناحية الاقتصادية والإجتماعية‎.‎‏

وفي نوفمبر 2023‏، نفذت شركة ميناء القاهرة الجوي تجربة طوارئ بصالة 4مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي.‏

تضمنت التجربة اكتشاف خروج دخان من فتحات التكييف في صالة الوصول مما أدى إلى اطلاق سارينة ‏الإنذار وإبلاغ مركز العمليات الرئيسي والبدء في عملية اخلاء الصالة من الموظفين والركاب وفصل ‏الكهرباء عن الصالة والتعامل مع وجود بعض حالات الاغماء وعلى الفور وصلت سيارات الدفاع المدني ‏وسيارات الإسعاف وسيارات الحماية المدنية وبدء التعامل كلا فيما يخصه.‏

وفي مارس، نجح مطار الأقصر الدولي في تنفيذ خطة طوارئ جزئية والمختصة بسيناريو الإبلاغ عن قنبلة على متن ‏طائرة، بمشاركة عدد كبير من الجهات المختلفة من الداخلية بالمطار والخارجية، وبمشاركة قطاع ‏المطارات وقطاع الأمن وقطاع المطابقة والسلامة‎. ‎

‏ وفي فبراير 2023، ‎نفذ مطار الغردقة الدولى تجربة طوارئ واسعة النطاق شاركت فيها كل الأجهزة العاملة ‏بالمطار.

مكافحة الهجرة غير الشرعية

وفي ‏إطار جهود وزارة الطيران المدني ‏بضرورة ‏المشاركة المجتمعية ‏، نظمت ‏الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ندوة حول كيفية التعرف ‏على ضحايا جريمة ‏الإتجار بالبشر ‏ومكافحة الهجرة غير الشرعية، تستهدف نشر الوعي بهذه القضية بين العاملين ‏والمعنيين ‏بوزارة الطيران ‏المدني وخاصة المتعاملين مع الركاب، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمة ‏الدولية للهجرة واللجنة ‏الوطنية ‏التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر برئاسة السفيرة ‏نائلة جبر.‏

وللتيسير على ضيوف الرحمن المتجهين إلى بيت الله الحرام عبر الصالة الموسمية، وفرت شركة ‏ميناء القاهرة الجوي أعدادًا إضافية من عربات "اخدم نفسك" وخصصت أماكن جديدة لها لتكون في ‏متناول الركاب، كما وفرت الشركة عددًا وفيرًا من الكراسي المتحركة، وتوسيع وتجهيز المنطقة ‏الخاصة بالإحرام بكل سبل الراحة وتخصيص مكان لبيع ملابس الإحرام، كما تم تغيير سيور الحقائب ‏وعمل الصيانة الدورية لجميع كاونترات السفر، بالإضافة إلى توفير ماكينات إضافية لتغليف الحقائب لمنع التكدس.