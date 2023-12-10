رئيس لجنة السياحة والطيران تدلي بصوتها بلجنة مطار القاهرة الدولي

أدلت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بصوتها الانتخابي في الانتخابات الرئاسية داخل اللجان المخصصة لإدلاء الناخبين بأصواتهم بمطار القاهرة الدولي.

وقالت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب في تصريحات صحفية من أمام لجنة الانتخابات بالصالة الموسمية بمطار القاهرة، عن سعادتها بتخصيص شركة ميناء القاهرة الجوي لجنتين بمطار القاهرة لإدلاء العاملين والمسافرين وجميع رواد المطار بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وأيضا حرص الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني علي التواجد وافتتاح اللجان صباح اليوم.

وأشارت رئيس لجنة السياحة والطيران، إعجابها بالأعداد الكبيرة المشاركة في الانتخابات الرئاسية داخل لجان مطار القاهرة الدولي، وأيضا بتحسن الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدة أن مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية هو من أجل أمان وسلامة واستقرار مصر والذي يعد مفتاح السياحة المصرية فلا يوجد سياحة بدون أمان.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة، بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.