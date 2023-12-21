طلب إحاطة بشأن سوء الخدمات المقدمة في مطار القاهرة الدولي

تقدم النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد عيسى وزير السياحة، بشأن سوء الخدمات المقدمة في مطار القاهرة الدولي وخروج شركة مصر للطيران من تصنيف أفضل ١٠٠ شركة عالميا.

واحد من أهم القطاعات الاقتصادية

وأضاف النائب كريم طلعت السادات، فى الطلب المقدم منه إلى مجلس النواب، في ظل الطفرة غير المسبوقة التي حظي بها القطاع السياحي، توجد عدة عوائق يمكنها أن تؤثر سلبا على القطاع الذي يعد واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم في خطة التنمية التي ننشدها، وهذا العائق يتمثل في سوء الخدمات المقدمة في مطار القاهرة ولاسيما مشكلة التأخير والمواعيد الغير منضبطة لإقلاع وهبوط الطائرات.

السياحة مصدر مهم من مصادر الدخل القومي

وتابع كريم السادات عضو مجلس النواب، من المعروف لدينا جميعا، أن السياحة مصدر مهم من مصادر الدخل القومي، حيث شهد القطاع السياحي خلال الفترة الأخيرة تطورات غير مسبوقة في كافة المجالات، لكن الشكاوى العديدة التي جاءت من الزائرين حول سوء الخدمات المقدمة في مطار القاهرة يمكنها أن تؤثر سلبيا على القطاع.

سوء الخدمات المقدمة في مطار القاهرة

وأكد النائب كريم السادات أننا أمام حاجة ملحة لمعرفة أسباب سوء الخدمات المقدمة في مطار القاهرة، والعمل على إيجاد حلول سريعة لها، منوها أننا أمام مشكلة كبيرة، لابد من معرفة الأسباب والعمل على حلها، خاصة بعد خروج شركة مصر للطيران من قائمة أفضل 100 شركة طيران في أخر استطلاع لشركة "سكاي تراكس" لتصنيف شركات الطيران التجارية.