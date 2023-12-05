الطيار ممدوح غُنيم رئيسًا لشركة مصر للطيران للشحن الجوى

أصدر المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارًا بتكليف الطيار ممدوح غُنيم عباس للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي، خلفًا للطيار جاسر حسين الذى قدم له المهندس يحيى زكريا الشكر على فترة توليه رئاسة الشركة.

جدير بالذكر أن الطيار ممدوح غُنيم كان يشغل مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي.

قطاع التخطيط وأكاديمية مصر للطيران للتدريب

وكانت قد عقدت مصر للطيران اجتماعات تنسيقية مع شركاء صناعة النقل الجوي حول العالم، حيث التقى قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران بشركات الإيجار العالمية، ومنها شركة Avilease وSky lease وSMBC وCDB وMacquarie وBOD Aviation لبحث أوجه التعاون مع تلك الشركات، فى ضوء خطة مصر للطيران لإحلال وتجديد أسطولها الجوى، كما تم عقد لقاءات مع عدد من الشركات المصنعة للمحركات ومنها Rolls-Royce وGE وCFM، لمناقشة آليات تنفيذ العقود المبرمة لتقديم صيانة المحركات لعدد من طائرات مصر للطيران، ودراسة توقيع عقود جديدة لتقديم رعاية شاملة فى ضوء انضمام الطائرات الجديدة التى تعاقدت عليها مصر للطيران مؤخرًا من طراز A350-900 وB737-8 max، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع شركة Collins لمناقشة مشروع إحلال وتجديد مقاعد درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية لطائرات الشركة من طراز B737-800 فضلًا عن مقاعد درجة رجال الأعمال من طراز

A350 -900.

كما التقى قطاع التخطيط وأكاديمية مصر للطيران للتدريب بكلٍ من CAF وL3 Harris وFlight safety لدراسة إمكانية التعاون لتزويد أكاديمية مصر للطيران بأحدت أجهزة الطيران التمثيلي من الطرازات التى تعاقدت عليها الشركة مؤخرًا، بالإضافة إلى سبل التعاون المشترك بين الأكاديمية وتلك الشركات في مجالات التدريب والتكنولوجيا.

وعقدت أكاديمية مصر للطيران للتدريب أيضًا عدة اجتماعات مع مجموعة من الشركات الرائدة فى التكنولوجيا، لمناقشة أوجه التعاون في مجالات متعددة، ومنها استخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي virtual reality في مجال التدريب، وخاصة تدريب مستخدمي المعدات الأرضية ومنها شركة FlyBy وشركة Unigine البولندية وشركة Vive وشركة Leaders بهذا الخصوص، بالإضافة إلى شركة Aviotek بشأن تقديم خدمات في مجال تطبيق نظام إلكتروني TMS، وذلك في إطار رؤية التحول الرقمي التى تنتهجها الأكاديمية، وكذلك تم عقد لقاءات في مجال تبادل الخدمات التدريبية مع شركة Latitude وأكاديمية قطر لعلوم الطيران وشركة FAIR وشركة ASE Group، هذا إلى جانب عقد اجتماع مع شركة AIRBUS لمناقشة سبل التعاون في مجالات الصيانة والتدريب.

وعقدت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية اجتماعات عديدة مع عملاء حاليين ومحتملين، بهدف تمديد التعاقد أو عقد اتفاقيات جديدة لتقديم خدمات صيانة وعمرة الطائرات والمحركات مثل شركة فلاي بغداد وشركة Global Aviation Airlines العراقية وشركة Air Sial الباكستانية، بالإضافة إلى عدد من موردي قطع غيار الطائرات ومقدمي خدمات الصيانة بالخارج، لبحث تأمين تشغيل أسطول مصر للطيران، ومن بين الشركات المذكورة لوفتهانزا تكنيك الألمانية وTriangle وCollins Aviation وOEM Services الموردة لقطع الغيار وThales وMTU وSR Technics وAerfin وAir France KLM M&E وغيرها من الشركات المشاركة بفعاليات المعرض.