جهود واستثمارات قطاع الطيران خلال الفترة الماضية (إنفوجراف)





حقق قطاع الطيران المدني خلال الفترة الماضية العديد من الاستثمارات في قطاع الطيران من بينها:

زيادة حجم أسطول مصر للطيران (28 ) طائرة جديدة.

نمو أسطول الشركة من 71 طائرة الى 81 طائرة بزيادة 12 %.

زيادة عدد الوجهات من (66) الى (73) وجهه بزيادة 10%.

زيادة أعدد الرحلات الجوية من 9500 ألف رحلة إلى أكثر من 10 آلاف رحلة بزياده 6%.

زيادة ساعات التشغيل من 58 ألف إلى 66 ألف ساعة بزيادة 15%.

زيادة السعة المقعدية للطائرات من 3.4 مليون الى 3.7 مليون مقعد بزيادة 8%.

ارتفاع عدد الركاب من 2.6 مليون راكب الى 2.8 مليون بزيادة 6%.

إحلال معدات الخدمات الأرضية.

تجديد المقاعد لعدد 19 طائرة كمرحلة أولى.

رفع كفاءة الخدمة وتدريب العنصر البشري.

تجديد استراحات درجة رجال الأعمال بمطار القاهرة.

التعاقد على تطوير الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف.

المطارات المصرية تشهد نموا ملحوظًا في معدلات الحركة الجوية خلال عام 2023

وكان قد أشار الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني إلى الجهود الفعالة التي تقوم بها وزارة الطيران المدنى من أجل زيادة معدلات التشغيل وأعداد الركاب من وإلى المطارات المصرية.

حيث حققت المطارات المصرية نموًا ملحوظًا فى أعداد الركاب والرحلات الجوية خلال عام 2023، وقد بلغ إجمالي أعداد الركاب ما يقرب من 47 مليون راكب بزيادة قدرها 28% مقارنة بالعام الماضي، في حين سجلت معدلات الحركة الجوية بالمطارات المصرية لأكثر من 365 ألف رحلة جوية بزيادة قدرها 23% عن العام الماضي.

هذا وقد استقبل مطار القاهرة الدولي أكثر من 26 مليون راكب على متن 198 ألف رحلة جوية، بينما استقبل مطار الغردقة الدولي 8 مليون و700 ألف راكب على متن 60 ألف رحلة جوية، ومطار شرم الشيخ الدولي 5 مليون و900 ألف راكب لأكثر من 43 ألف رحلة جوية، في حين شهد مطار برج العرب الدولي استقبال أكثر من 2 مليون راكب على متن 17 ألف و700 رحلة جوية خلال عام 2023.