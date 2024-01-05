أهم المشروعات التي تم الانتهاء منها في ميناء القاهرة الجوي
شهدت الدولة المصرية طفرة غير مسبوقة في مجال التنمية الشاملة على كافة الأصعدة لاسيما خلال الفترة من عام 2014 وحتى الوقت الحالي.
وتسعى وزارة الطيران المدني في ضوء استراتيجية واضحة ترتكز على عدة محاور أساسية يأتي على رأسها: أعمال التطوير لزيادة الطاقة الاستيعابية بالمطارات المصرية، والاهتمام بتحسين جودة الخدمات المقدمة للركاب بمايتناسب مع جهود الحكومة المصرية لمضاعفة أعداد الحركة الجوية والسياحية الوافدة، ومواكبة النقلة النوعية في مجال التحول الرقمي، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات المصرية، هذا بالإضافة إلىدعم مساعي التنمية المستدامة والحد من التلوث البيئي.
أهم المشروعات التي تم الانتهاء منها في بميناء القاهرة الجوي
- تطوير وإعادة تأهيل مبنى الركاب رقم (2) بمطار القاهرة الدولي، لتصبح الطاقة الاستيعابية للمبني سبعة ونصفمليون راكب سنويًا بدلًا من ثلاثة ونصف مليون راكب سنويًا، بما يواكب التطور المتلاحق في حركة الطيرانالمستقبلية، وبما يتماشى مع المستهدفات المستقبلية لتحويل مطار القاهرة الدولي إلى مطار محوري لخدمة الركابوالطائرات والبضائع لاستيعاب معدلات المتزايدة للحركة الجوية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ولمنافسة المطارات العالمية الأخرى.
- تم تنفيذ نظام كاميرات المراقبة الأمنية والتي تعمل بأحدث تقنية والخاصة بالكمائن والمناطق الحيوية والأسوارلرفع كفاءة النظم الأمنية لكافة المناطق الحيوية والأسوار بالمطار بما ينعكس بأثر إيجابي على المنظومة المتكاملةلتأمين المطار بالكامل وتأمين السلامة والتشغيل.
- إحلال وتطوير منظومة مناولة الحقائب بمبني الركاب رقم (3) بميناء القاهرة الدولي من خلال تطوير ورفع كفاءة السيور، وتوريد أجهزة الكشف عن الحقائب ثلاثية الأعداد(CTX) مما يساهم بالإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، ورفع مستوى المنظومة الأمنية للمطار وفقًا للمعايير الدولية.
- تركيب بوابات بيومترية بمداخل مباني الركاب لتنظيم ومراقبة دخول العاملين بمطار القاهرة.
- الانتهاء من مشروع إنشاء سور خرساني حول مطار القاهرة بدلًا من السور السلك لرفع المستوى الأمني للمطار وتحقيق أعلى درجات التأمين بالمطار.
- رفع كفاءة محطات الإطفاء وتجهيزها بأحدث المعدات وسيارات إطفاء من أكبر الشركات العالمية.