أهم المشروعات التي تم الانتهاء منها في ميناء القاهرة الجوي

شهدت الدولة المصرية طفرة غير مسبوقة في مجال التنمية الشاملة على كافة الأصعدة لاسيما خلال الفترة من عام 2014 وحتى الوقت الحالي.

وتسعى وزارة الطيران المدني في ضوء استراتيجية واضحة ترتكز على عدة محاور أساسية يأتي على رأسها: أعمال التطوير لزيادة الطاقة الاستيعابية بالمطارات المصرية، والاهتمام بتحسين جودة الخدمات المقدمة للركاب بمايتناسب مع جهود الحكومة المصرية لمضاعفة أعداد الحركة الجوية والسياحية الوافدة، ومواكبة النقلة النوعية في مجال التحول الرقمي، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات المصرية، هذا بالإضافة إلىدعم مساعي التنمية المستدامة والحد من التلوث البيئي.



أهم المشروعات التي تم الانتهاء منها في بميناء القاهرة الجوي