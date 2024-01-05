"الدستور" ترصد أهم المحاور الإستراتيجية للتنمية المستدامة بمطار القاهرة

تواصل وزارة الطيران المدني جهودها لمواكبة أحدث الأنظمة العالمية في مجال إدارة المطارات (SMART AIRPORTS) تتبنى سياسة مُثلى بتحقيق أهداف المحاور التنفيذية لاستراتيجية الوزارة نحو أعمال التطوير والتحديث لجميع أنظمة المطار بشكل دائم مما يضمن الكفاءة والقدرة على التعامل مع جميع التحديات العالمية؛ ومن بينها ما سيتم استعراضه في المحاور الأساسية التالية:

التنمية المستدامة:

▪ حصول مطار القاهرة الدولي علي جائزة أفضل مطار في أفريقيا من فئة المطارات كبيرة الحجم للتنمية المستدامة والبيئة لعام 2023-2024، وهو يعد أول مطار تم تزويده بتركيب محطة طاقة شمسية أعلي الجراج متعدد الطوابق بطاقة 300 كيلو وات/ ساعة؛ وجاري استكمال المنظومة على مستوى المطار في مراحل متتالية.

▪ تم ربط جميع مباني الركاب بالمطار من خلال الناقل الآلي (APM) للركاب ويتم استخدامه مجانًا بدون رسوم؛ وكذا تحديث أسطولالأتوبيس الترددي (Shuttle Bus) لتسهيل عملية نقل الزوار والركاب بين المباني.

شهادات واعتمادات:

▪ تم الحصول علي شهادة الاعتماد الصحي الدولي ضد الكورونا في 2021 من المجلس العالمي المطارات حيث تم تجديدها في عام 2022 إلى 2023 وتم تجديد شهادة الاعتماد للسلامة والصحة العامة لمدة 3 سنوات مرة أخري في عام 2023، ويعد مطار القاهرة الدولي الأولوالوحيد في إفريقيا حصولا على هذه الشهادة.

▪ تم الحصول على شهادات الادارة المتكاملة (الأيزو) بأحدث إصداراتها في مجال البيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية لمدة 3 سنوات تنتهي في نهاية عام 2024.

▪ حصول مطار القاهرة الدولي على شهادة الاعتماد الصحي للمطارات AHA من المجلس الدولي للمطارات ACI في فبراير،2021 وتم الحصول على شهادة الاعتماد الصحي للمطارات Airport AHA Accreditation Health من المجلس العالمي للمطارات ACI لمدة عام 2022.

▪ تم تجديد لشهادة AHA لمدة عام. 2023 تم الحصول على شهادة الاعتماد الصحي لجاهزية مطار القاهرة الدولي للسلامة والصحة العامة والأوبئة PHSRP من مجلس المطارات العالمي ACI لمدة 3 أعوام.

▪ مطار القاهرة الدولي الأول أفريقيًا في حركة الشحن الجوي لعام 2019 فقد حصل مطار القاهرة الدولي على المركز الأول على مستوى القارة الإفريقية لعام 2019 في نشاط الشحن الجوي، وهو المركز الذي حافظ عليه لثلاث سنوات متتالية -2015-2014 2016 وارتفعتحركة البضائع لمطار القاهرة لعام 2019 بنسبة 11.6 بالمائة، محققة 361.262 طن مقارنة بعام 2018 شهد مطار القاهرة الدولي ارتفاعًا كبيرًا في معدلات حركة تشغيل الشحن الجوي خاصة في ظل انكماش الحركة الجوية بسبب جائحة كورونا، وفتح شركة مصر للطيران أسواق جديده داخل إفريقيا وبعض الدول الخليجية والأوروبية.

▪ مطار القاهرة حاصل على رخصة دائمة كمطار دولي يتم تجديدها كل ثلاثة أعوام بعد اجتياز التفتيش الدوري من قبل سلطة الطيران المدني المصري مما يؤكد استيفائه لتطبيق كافة الشروط والتشريعات والمعايير الدولية التي اعتمدتها سلطة الطيران للموافقة على منحالمطارات المصرية للعمل كمطارات دولية اسوة بما هو متبع في جميع مطارات العالم.

▪ مطار القاهرة الجوي حاصل على شهادات الأيزو المتكاملة (الجودة – البيئة - السلامة والصحة المهنية) في2021/11/17 وتم التجديد لشهادات الأيزو المتكاملة البيئة 2015/14001 – الجودة2015/9001 - أحدث مواصفات للسلامة والصحة المهنية2018/45001 لأحدثالمواصفات الصادرة عالميا.

▪ مطار القاهرة الدولي يحقق تحديا جديدا بأعلى نسبة في معدلات الرحلات الجوية وفي حركة السفر والوصول منذ إنشائه بواقع 612 رحلة جوية وبإجمالي 82 ألف راكبا.

مشروعات تم تنفيذها في إطار الخدمات المقدمة للركاب

مشروع المشاية الكهربائية:

يقوم بالربط بين مباني الركاب رقم (2) والجراج مُتعدد الطوابق بالمطار من خلال تنفيذ مشاية كهربائية بطول (450) متر وعرض (سبعة،ونصف) متر، كما أن المشاية مزودة بأحدث تقنية من كاميرات المراقبة والأنترنت وقد تم تزويدها بمساحات تجارية وعربات أخدم نفسكلخدمة الزوار والركاب كما أنها مزودة بأحدث تقنية تكنولوجية من كاميرات مراقبة وشاشات عرض الرحلات وخدمة الانترنت وأنظمة الحريقكما أن المشروع مكيف بالكامل لراحة المسافرين، وقد تم رفع كفاءة الجراج متعدد الطوابق ليستوعب أكثر من 2250 سيارة كما تم تزويدهابأحدث أنظمة كاميرات المراقبة، والإطفاء الألي ضد الحريق، كما أن الجراج مزود بساحة انتظار أمامية لخدمة حوالي 100 أتوبيس وميني باص، بهدف الحفاظ علي إنتظاميه العمل بما يدعم رفع كفاءة العمل والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للعملاء.

تطوير أنظمة مناولة الحقائب BHS مبنى الركاب رقم (3):

رفع الطاقة الاستيعابية للنظام بمرحلتيه إلى 12 ألف حقيبة / ساعة بدلًا من 4800 حقيبة / ساعة في النظام السابق، رفع القدرة التخزينيةلسيور تخزين الحقائب المبكرة من 250 حقيبة إلى 1200 حقيبة لإتاحة امكانية تخزين الحقائب في نظام BHS قبل موعد فتح الرحلاتالفحص الأمني للحقائب بنظام الفحص المقطعي ثلاثي الأبعاد للكشف على الحقائب، حيث توجد 4 مراحل فحص أمني للحقائب تشمل 6 أجهزة CTX تعمل بنظام الفحص المقطعي ثلاثي الأبعاد للكشف على الحقائب بطاقة استيعابية لكل جهاز حوالي 1500-1800 حقيبة/ساعة، بالإضافة إلى أعمال التكامل بين أنظمة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وتغطية منطقة السيور بالكامل بأحدث أنظمة التحكموالمراقبة والمتابعة بكاميرات مراقبة CCTV في السفر والوصول، كذلك إنشاء محطة كهرباء جديدة لتغذية نظام السيور الجديد تحتوي على 2 محول كهربائي بطاقة كهربائية قدرتها 2 ميجا فولت أمبير.

مشروع تطوير الجراج متعدد الطوابق:

عدد خمسة طوابق بإجمالي 90000 مترمربع بمسطح 18000 متر مربع للدور وتزويده بساحة انتظار أمامية لخدمة حوالي 100 أوتوبيس الجراج يعمل بنظام Park System؛ حيث يتم تعريف المستخدم الأماكن الشاغرة باللون الأخضر، ولكي يتم استخدام الجراج على الوجه الأمثل.

إنشاء محطة الطاقة الشمسية: تم إنشاء المحطة أعلى الجراج متعدد الطوابق بمطار القاهرة الدولي قدرتها 300 كيلو وات / ساعةبهدف إنتاج الطاقة النظيفة.

تعديل مسارات الطرق المؤدية: إلى مباني الركاب والجراج المتعدد الطوابق وتزويدها باللافتات والشاشات الإرشادية وتنسيق الموقع العاموتزويدها بالمساحات الخضراء، لظهور مطار القاهرة بالمظهر الحضاري اللائق.

رفع كفاءة كافة بوابات تحصيل الرسوم لمطار القاهرة الدولي وتزويدها بأحدث أنظمة المحاسبة وقراءة لوحات السيارات وتسجيل بياناتالمركبات.

زراعة وصيانة وتأمين محور مروري طريق كابتن طيار / لطفية النادي: كما تم رفع كفاءة الطريق الجديد الواصل من بوابات تحصيل الرسوم وحتى بداية محور لطفية النادي، وتم رفع كفاءة الأسفلت وتزويده بأعمدة الانارة LED وتنسيق المزروعات وأضافة الإعلانات واللوحات الإرشادية المضيئة، وتم تكليف جهاز مستقبل مصر بإنشاء سور بطول طريق لطفية النادي ناحية المهبط واستكمال زراعة الطريق على الجانبين لتحسين الرؤية البصرية.

جاري توسعة وتطوير منطقة السفر الدولي ومنطقة المطاعم بمبنى الركاب 3 بهدف زيادة منطقة الاستراحات والمطاعم ومنطقة الترانزيت.

تم رفع كفاءة وتطوير صالة 1 وصول ومنطقة الترانزيت العلوي بمبنى الركاب 1، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الشبكات والسماعات الصوتية ومخارج كميرات المراقبة والساعات المركزية وخدمة wireless.

تجديد استراحة الـ CAC VIP LOUNGE E بمبنى الركاب رقم (3) سفر تنقسم الى الاستراحة الرئيسية واستراحة للمدخنين وإضافةمنطقة relaxing area للركاب.

تطوير ورفع كفاءة استراحات مباني الركاب، في إطار حرص مطار القاهرة الدولي على رفع مستوى الخدمة المقدمة للركاب والمستقبلينوالمودعين على سبيل المثال الاستراحة الحكومية بمبنى 3 Finger F-Finger G.

رفع كفاءة ساحة انتظار السيارات الملحقة بفندق المريديان ليستوعب حوالي 40 أتوبيس سياحي و285 سيارة ملاكي وكذلك ساحة انتظار السيارات الملحقة بمبنى كبار الزوار.

تم إنشاء أسوار خرسانية حول مطار القاهرة الدولي من جوزيف تيتو إلى طريق السويس، ومن ناحية طريق العروبة على الجانبين، ومنناحية جوزيف تيتو وعبد الحميد بدوي.

تطوير كاونترات صالات السفر مبنى الركاب 1 بالإضافة إلى إحلال كامل لجميع أجهزة ترحيل الركاب وبوابات السفر بإجمالى 200 جهاز بمشتملاتهم طابعات بطاقات الصعود والحقائب،وتم تنفيذ زراعات مثمرة على جانبي امتداد طريق العروبة ومحور لطفية النادي،بالإضافة إلى توقيع بروتوكول مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي

تجميل مطار القاهرة الدولي للظهور بالمظهر الحضاري اللائق من لاند سكيب ورفع كفاءة البوابات وتنفيذ عدد 4 لاند مارك.

شراء معدات ثقيلة ومعدات شفط المياه على سبيل المثال حفار - 2 نافوري - سلم اخلاء 44 مترمزود بمصعد - معدات تخطيط علاماتملاحية - معدة ازالة مطاط - سيارات جمع وكبس القمامة - معدة قياس معامل الاحتكاك - هراس تربة - سيارات كابينة مزدوجة - بلدوزر - سيارات تويوتا كوستر - ابراج إنارة - سيارات مجهزة شفاط فاكيوم - لودر مفصلي - حفار - ونش 60 طن كما تم توريد معدات النظافة من مكانس كهربائية.

تأمين مطار القاهرة الدولي بالكامل بأحدث انظمة كاميرات المراقبة على سبيل المثال تأمين الأسوار - تأمين ساحات انتظار السيارات وبوابات الدخول والخروج ونقاط التأمين - مباني الركاب - الجانب الجوي - طرق ومحاور الاقتراب - مناطق BHS - المشاية الكهربائية والجراج المتعدد الطوابق)، وتوريد وتركيب عدد أجهزة X-RAY للكشف عن الحقائب.

إنشاء مبنى UPS والمولدات التابع لمحطة الكهرباء بالمدرج الأوسط.

جاري توسعة تغطية خدمة الإنترنت (WIFI) لتشمل كل مساحات مباني الركاب بمطار القاهرة الدولي لتحقيق أعلى جودة من الخدمةالمقدمة للركاب بالمطار

تم تغطية منطقة المهبط بالمطار شبكة إنترنت (WIFI) لتأمين نقل الحقائب، كما تم زيادة سرعة الإنترنت المقدمة للركاب وتحديث أجهزةإنهاء الإجراءات الذاتية للركاب (SELF - CHECK) لمنع التكدس وتقليل التعامل البشري.

توسعه أعمال دهانات داخلية وخارجية لمبنى الرحلات الموسمية ورفع كفاءة الأرضيات.

تم مد شبكة ري فرعية من الخط الرئيسى قطر 10 بوصة لتغذية المزروعات بمحور كابتن لطفية النادي.

توريد عدد كافٍ من عربيات أخدم نفسك لتطوير خدمات الركاب.

تجديد دورات المياه بمباني الركاب على أعلى مستوى وإنشاء دورات مياه جديدة بصالة الوصول الدولي بمبنى ركاب 3 أمام سيرالحقائب 6.

جانب من مشروعات شركة ميناء القاهرة الجوي

جانب من مشروعات شركة ميناء القاهرة الجوي

جانب من مشروعات شركة ميناء القاهرة الجوي

جانب من مشروعات شركة ميناء القاهرة الجوي

جانب من مشروعات شركة ميناء القاهرة الجوي

جانب من مشروعات شركة ميناء القاهرة الجوي

جانب من مشروعات شركة ميناء القاهرة الجوي

جانب من مشروعات شركة ميناء القاهرة الجوي

جانب من مشروعات شركة ميناء القاهرة الجوي