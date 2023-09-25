الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المطارات تسجل أكبر تراجع: انكماش حركة الواردات عبر المنافذ الحدودية 22.7%

أرشيفية
أرشيفية

انكمشت حركة الواردات المصرية عبر المنافذ الحدودية بنسبة 22.7% لتصل إلى 39.1 مليار دولار خلال النصف الأول من 2023، مقابل 50.6 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 11.4 مليار دولار، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

تراجع واردات المطارات

وسجلت الواردات عبر المطارات تراجعًا إلى 4.503 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالى 2023 مقابل 42.6 مليار دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 38.1 مليار دولار، كما انخفضت الواردات عن طريق الحدود الغربية إلى صفر خلال النصف الأول من العام الحالى 2023 مقابل 58 ألف دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه.

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ارتفاع واردات مصر عبر الموانئ

بينما ارتفعت واردات مصر عن طريق ميناء الاسكندرية إلى 9.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل 4.6 مليار دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 4.8 مليار دولار، كذلك ارتفعت الواردات عن طريق ميناء بورسعيد 2.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل 50.5 مليون دولار.

وسجلت الواردات عبر ميناء السويس 9.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل 2.9 مليار دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بقيمة 6.6 مليار دولار، كما ارتفعت الواردات عن طريق ميناء دمياط 4.6 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل 64.1 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 4.5 مليار دولار.

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وانخفضت واردات باقى الموانئ  إلى حدود 94.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالى 2023، مقابل 176.5 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 81.8 مليون دولار.

الواردات المصرية المنافذ الحدودية الاحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء واردات ميناء السويس

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