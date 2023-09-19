الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: قفزة تاريخية فى صادرات مصر الغذائية خلال النصف الأول من 2023

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تحقيق الصادرات الغذائية المصرية قفزة غير مسبوقة، بعدما تضاعفت قيمتها بنسبة 552.7%، لتصل إلى حدود 2.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالى 2023 مقابل 343.4 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار.

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تضاعف صادرات مصر من السلع الغذائية

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، وفقًا لتقرير حصل "الدستور" على نسخة منه، إلى أن صادرات شوكولاتة ومحضرات غذائية تحتوى على كاكاو سجلت 82.8 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالى مقابل 32.7 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 50.1 مليون دولار بنسبة 153.3%، تليها صادرات خضر وفواكه وأثمار بقيمة 46.1 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالى مقابل 28.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 17.1 مليون دولار بنسبة 59.3%.
 

صادرات الخضر والفاكهة 

كما أشار تقرير الإحصاء، إلى تضاعف صادرات مصر من عصير برتقال مجمد إلى 27.3 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل 5.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 21.6 مليون دولار بنسبة 382.4%.

كما تضاعفت صادرات طماطم محضرة إلى 34.3 مليون دولار خلال النصف الأول من العام مقابل 11.8 مليون دولار خلال النصف المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 22.5 مليون دولار بنسبة 190.8%.

وسجلت صادرات بطاطس 29.8 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل 22.6 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 7.2 مليون دولار بنسبة 31.9%.

وفيما يخص صادرات السلع الزراعية، أظهر التقرير أن صادرات مصر من السلع الزراعية ارتفعت إلى حدود 2.288 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل 1.999 مليار دولار خلال النصف المناظر من العام السابق بزيادة بلغت نسبتها 14.5%.

الاحصاء صادرات غذائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء جهاز التعبئة والاحصاء صادرات شيكولاته صادرات مصر صادرات السلع الزراعية

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