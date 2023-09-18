"الإحصاء": 300% ارتفاعًا فى الاستثمارات الإماراتية بمصر خلال 2021/ 2022

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر، لتصل إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/ 2022، مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2020/ 2021، بزيادة بلغت 4.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 300.8%.

ارتفاع قيمة التبادل التجاري

وأشار "الإحصاء" إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات، لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 2.5%، حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 10.6%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات، لتصل إلى 2.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021، بنسبة انخفاض قدرها 2.3%.

أبرز الصادرات المصرية للإمارات

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الإمارات خلال عام 2022، كانت كالتالي:

1- لؤلؤ وأحجار كريمة وحلي بقيمة 840.5 مليون دولار.

2- آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 242.2 مليون دولار.

3- ملابس بقيمة 183.6 مليون دولار.

4- فواكه بقيمة 93.3 مليون دولار.

5- خضر ونباتات بقيمة 69.2 مليون دولار.



أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الإمارات خلال عام 2022

1- الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 810.2 مليون دولار.

2- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 582.7 مليون دولار.

3- لؤلؤ وأحجار كريمة بقيمة 254.8 مليون دولار.

4- نحاس ومصنوعاته بقيمة 247.2 مليون دولار.

5- أسماك بقيمة 155.7 مليون دولار.



وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021 /2022، مقابل 3,4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 1.4%، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 35.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022، مقابل 39.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020/ 2021، بنسبة انخفاض قدرها 8.4%.