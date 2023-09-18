الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإحصاء": 300% ارتفاعًا فى الاستثمارات الإماراتية بمصر خلال 2021/ 2022

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر، لتصل إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/ 2022، مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2020/ 2021، بزيادة بلغت 4.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 300.8%.

ارتفاع قيمة التبادل التجاري

وأشار "الإحصاء" إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات، لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 2.5%، حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 10.6%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات، لتصل إلى 2.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021، بنسبة انخفاض قدرها 2.3%.

الإحصاء: 61% ارتفاعاً في حجم الصادرات المصرية لفرنسا خلال 2022

أبرز الصادرات المصرية للإمارات 

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الإمارات خلال عام 2022، كانت كالتالي:

1- لؤلؤ وأحجار كريمة وحلي بقيمة 840.5 مليون دولار.

2- آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 242.2 مليون دولار.

3- ملابس بقيمة 183.6 مليون دولار.

4- فواكه بقيمة 93.3 مليون دولار.

5- خضر ونباتات بقيمة 69.2 مليون دولار.
 

txt

2.6 مليار دولار صادرات خلال 7 أشهر من 2023

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الإمارات خلال عام 2022

1- الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 810.2 مليون دولار.

2- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 582.7 مليون دولار.

3- لؤلؤ وأحجار كريمة بقيمة 254.8 مليون دولار.

4- نحاس ومصنوعاته بقيمة 247.2 مليون دولار.

5- أسماك بقيمة 155.7 مليون دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021 /2022، مقابل 3,4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021، بنسبة ارتفاع  قدرها 1.4%، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 35.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022، مقابل 39.1  مليون دولار خلال العام المالي 2020/ 2021، بنسبة انخفاض قدرها 8.4%.

الاحصاء الاستثمارات الإماراتية الواردات المصرية الإمارات تحويلات المصريين

مواد متعلقة

"القومى للحوكمة" يُطلق المستوى الاحترافى للدفعة الثالثة من مبادرة "كُن سفيرًا"

معهد التخطيط يناقش "الذكاء الاصطناعي وفجوات سياسات البيانات في الصحة العالمية"

التخطيط: إعداد تقارير عن أداء المحافظات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وزيرة التخطيط: إطلاق مراجعات طوعية لأهداف التنمية لثلاث محافظات

وزيرة التخطيط: معادلة تمويلية لتخصيص الموارد المالية للمحافظات بشكل عادل

الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة (تفاصيل جديدة)

التخطيط: 17% من سكان مصر استفادوا من "حياة كريمة" بتكلفة 350 مليار جنيه

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

مراسل "القاهرة الإخبارية": الميسترال المصرية تحمل مستلزمات طبية ومواد غذائية لليبيا

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

شروط ومواعيد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين بالخارج (التفاصيل الكاملة)

ماذا قال أشرف مصيلحى لـ"الدستور" قبل وفاته عن زوجته (خاص)

كيف نجح الجيش فى إدارة خطة الخداع الاستراتيجى فى 6 أكتوبر 1973؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر الآن.. شعبٌ يبنى.. رئيسٌ إنسان.. وجيشٌ شريف!

الحسين عبدالرازق

على باب الله!

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

محمود خليل

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى