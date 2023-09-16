2.6 مليار دولار صادرات خلال 7 أشهر من 2023

أكد أشرف الجزايرلى، عضو الغرفة التجارية بالإسكندرية رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات الواعدة التى تتميز بها مصر ويعد من أكبر الصناعات المصدرة رغم التحديات الاقتصادية.

وأوضح «الجزايرلى»، لـ«الدستور»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى نجح فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء للمصريين بالانتهاء من المشروعات الزراعية والتصنيع الغذائى، مشيرًا إلى أن القطاع شهد نقلة كبيرة فى عهده وحقق نموًا ملحوظًا بفضل السياسات الداعمة للاكتفاء الذاتى وتأمين غذاء المصريين.

وقال إن مصر من الدول التى نجحت فى حماية أمنها الغذائى بفضل توجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة بإنشاء صوامع الغلال ومشروع زراعة ١.٥ مليون فدان ومشروع الصوب الزراعية ومشروع مزارع الأسماك بغليون ومشروع توشكى ومشروع الدلتا الجديدة؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية، ومشروع تبطين الترع للحفاظ على مياه النيل.

وأوضح أن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات الأساسية والمهمة التى تسهم بشكل فاعل فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات الغذائية والمساهم الأكبر فى هيكل الصادرات وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى عربيًا فى صادرات الغذاء، حيث سجل حجم الصادرات خلال الأشهر السبعة الأولى من عام ٢٠٢٣ نحو ٢.٦ مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها ٨٪ وقيمة نمو ١٨٥ مليون دولار.

وشدد على ضرورة حل المشاكل التى تواجه القطاع حتى يستمر فى صدارته، مطالبًا بتوفير عملة لشراء الخامات ومستلزمات الإنتاج.

كما أكد أهمية توفير العملة لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعات الغذائية استطاع رغم التحديات الاقتصادية أن يحقق نموًا فى الصادرات، وكذلك فتح أسواق جديدة فى عدد من الدول الإفريقية.

وطالب بتخفيف أعباء الصناعة من أجل خلق المناخ الملائم لزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير الوظائف وجلب العملة الصعبة من خلال زيادة الصادرات وفتح الأسواق الجديدة.