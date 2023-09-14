الإحصاء: 61% ارتفاعاً في حجم الصادرات المصرية لفرنسا خلال 2022

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا لتسجل 1.8 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 61%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا 2.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.2%.

ارتفاع قيمة التبادل التجاري

وأشارت بيانات “الإحصاء” إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتصل إلى 3.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.9مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 35%.

وتمثلت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فرنسا خلال عام 2022، فى وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 766.6 مليون دولار أسمدة بقيمة 328.2 مليون دولار، آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 216.5 مليون دولار، منتجات كيميائية عضوية وغير عضوية بقيمة 122.3 مليون دولار لدائن ومصنوعاتها بقيمة 50.9 مليون دولار .



أما عن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من فرنساخلالعام 2022 فتمثلت فى حبوب بقيمة 582مليون دولار، منتجات الصيدلة بقيمة 299 مليون دولار، الات وأجهزة كهربائية وأجهزة ألية بقيمة 232 مليون دولار، سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 141 مليون دولار، منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 116مليون دولار.



الاستثمارات الفرنسية في مصر

وسجلت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 550.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022مقابل 276.2 مليوندولار خلال عام 2020/ 2021بنسبة ارتفاع قدرها 99.3%.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا120مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 126.1مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4.8%، بينما بلغت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر8.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل10.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 22.5%

وسجل عدد سكان مصر 105.4 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكانفرنسا64.7 مليون نسمة عام 2023.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة فرنسا طبقــاً لتقـديرات البعثة 480 ألف مصري حتى نهاية عام 2022.