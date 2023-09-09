السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإحصاء": 47.7% انخفاضًا فى عجز الميزان التجارى خلال يونيو 2023

الصادرات المصرية
الصادرات المصرية

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية يونيو 2023، بلغت قيـمة العجز في الميــزان التجــارى 2.32 مليار دولار خلال شهر يونيه 2023 مقابل 4.43 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 47.7%.

• ومن أهم المؤشرات مايلي:

• الصــــادرات    

 انخفضت  قيمـة الصادرات بنسبة  27.6 %، حيـث بلغـت 2.91 مليـار دولار خـلال شهــر يونيو  2023، مقابــل 4.02 مليار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجع ذلك إلى انخفاض  قيمـة صادرات بعض السـلـع وأهـمها: 

(البترول الخام  بنسبة 12.7%، ملابس جاهزة بنسبــة 20.5%، فواكه طازجة بنسبة 32.0%، أسمـــدة  بنسبة 39.5%).  

بينما ارتفعت  قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يونيو 2023، مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 21.0%، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 27.6%، بطاطس بنسبة 11.5%، بقول جافة بنسبة 77.3%. 

 

انخفاض قيمــة الواردات

وانخفضــت  قيمــة الــواردات بنسبــة 38.1%، حيث بلغت 5.23 مليــار دولار خــلال شهــر يـونيــــه 2023 مقابل 8.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلـى انخفاض  قيمــة واردات  بعض السلــع وأهمهـا:  

ومنتجات البترول بنسبة 37.8%، قمح بنسبـة 9.0%، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 42.7%، ذرة بنسبة 42.4%.

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بينما ارتفعت  قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيو 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهــا: ( الغاز الطبيعــى بنسبــة 33.5%، خـامــات الحــديد ومركزاتـها بنسبـة 10.6%، سيارات ركوب   بنسبة 29.8%، أنابيب ومواسير ولوازمها من حديد أو صلب بنسبة 76.7%).

الميزان التجارى شهر يونيه قيمـة صــادرات السلع خــلال شهر يونيه الواردات

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