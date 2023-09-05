الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التعبئة والإحصاء: النمو السكاني يؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطن

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة

قال الدكتور حسين عبد العزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لمس في كلمته بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية ٢٠٢٣ كافة التأثيرات المؤثرة على الزيادة السكانية وتأثير هذه الزيادة على جوانب التنمية المختلفة.

التأثير على جودة الخدمات

وأكد الدكتور حسين عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الزيادة السكانية المرتفعة تؤثر على جودة الخدمات المقدمة للجمهور مثل التعليم والصحة، وبالتالي النمو السكاني المتكرر قطعاً يؤثر سلباً على المواطنين والدولة على حد سواء، حيث يكون هناك تذبذب صريح في الخدمات المقدمة للمواطنين.

أضرار الزيادة السكانية

وأضاف أن الرئيس السيسي أكد أن الدولة المصرية تسعى بجميع قدراتها إلى تفعيل العوامل التي تحد من الزيادة السكانية، مؤكداً أن توعية المواطن يتوقف عليها ترك الحرية المطلقة للمواطن، حيث هذه الحرية المطلقة يجب أن يسيطر عليها شعور المسئولية.

المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اكسترا نيوز الزيادة السكانية حسين عبد العزيز

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