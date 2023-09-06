الإحصاء: 105.4 مليون نسمة عدد المصريين بالداخل و900 ألف زيادة خلال 9 أشهر

أظهر أحد تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد السكان فى الداخل قد بلغ ١٠٥ ملايين و٤٢١ ألف نسمة حتى اليوم الأربعاء، مقارنة بنحو ١٠٤ ملايين و٥٠٠ ألف نسمة فى يناير ٢٠٢٣، أى بفارق ٩٠٠ ألف نسمة خلال 9 أشهر.

محافظة القاهرة فى الصدارة

تصدرت محافظة القاهرة محافظات الجمهورية بأكبر عدد للسكان بنحو ١٠.٢٧٠ مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة بـ٩.٥٤١ مليون نسمة، والشرقية بـ7.932 مليون نسمة، بينما تتذيل محافظة جنوب سيناء القائمة بـ115.5 ألف نسمة.

وعلى الرغم من الزيادة المطردة فى عدد السكان، إلا أن معدل المواليد تراجع بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث هبط المعدل من ٢٦.٨ لكل ألف نسمة عام ٢٠١٧ إلى ٢١.٢ لكل ألف نسمة عام ٢٠٢٢، وهبط معدل الإنجاب من ٣.٥ مولود لكل سيدة فى عام ٢٠١٤ لـ٢.٨٥ مولود لكل سيدة فى عام ٢٠٢٢، وتسعى الدولة للوصول بالمعدل لـ٢.١ مولود لكل سيدة بما يعرف بمرحلة الإحلال.

أعداد المواليد خلال 2023

ووفق أحدث المؤشرات، بلغت أعداد المواليد خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٣ نحو ٩٦٥ ألف مولود خلال الفترة بين شهرى يناير ويونيو من العام الحالى، مقابل مليون و٣١ ألف مولود خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره ٦٦ ألف مولود.

ومن المتوقع أن يصل عدد السكان عام ٢٠٣٢ إلى ١٢٣.٧ مليون، فى حالة ثبات معدل الإنجاب عند ٢.٨٥ مولود لكل سيدة، ويصل إلى ١٤٦ مليونًا عام ٢٠٤٢، بينما فى حالة انخفاض معدل الإنجاب إلى ١.٦ مولود لكل سيدة عام ٢٠٣٢، فمن المتوقع أن يصل عدد السكان لنحو ١١٦.٧ مليون عام ٢٠٣٢، وأن يصل إلى ١٢٦.٥ مليون عام ٢٠٤٢.