الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"المركزى للإحصاء": مليار و63 مليون دولار حجم صادرات مصر لأهم 5 دول

الصادرات المصرية
الصادرات المصرية

سجل إجمالي الصادرات المصرية إلى أهم 5 دول في شهر مايو الماضى نحو مليار و63 مليون دولار، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما كانت مليار و49 مليون دولار في شهر مايو عام 2022، بزيادة بلغت نحو 13 مليون و891 ألف دولار.

وقالت بيانات الجهاز، إن إيطاليا جاءت في صدارة قائمة أهم الدول التي صدرت إليها مصر في شهر مايو الماضي، بقيمة 270 مليون و677 ألف دولار، يليها تركيا بقيمة 265 مليون و737 ألف دولار، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 201 مليون و149 ألف دولار، والهند بنحو 183 مليون و985 ألف دولار، وأخيرا الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 141 مليون و464 ألف دولار.

قيمة الصادرات المصرية 

وإجمالًا سجلت قيمة الصادرات المصرية نحو 3.38 مليـار دولار خـلال شهــر مايو الماضي، مقابل 4.28 مليار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، وارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خلال هذا الشهر مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمهـا فواكه طازجة بنسبة 59.1 %، ملابس جاهزة بنسبة 6.2٪، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 70.8٪، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 56.1 %.

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