السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الدستور" ترصد بالتفاصيل أعمال التطوير بالمطارات المصرية خلال 2023

المطارات المصرية
المطارات المصرية

 نجحت وزارة الطيران المدني خلال السنوات الماضية  في صناعة طفرة حقيقية بالمطارات المصرية بهدف توسيع طاقتها الاستيعابية وكذلك مواكبة التطوير العالمي في مجال المطارات.  

وعملت وزارة الطيران على تطوير ١١ مطار ما بين إنشاء صالات جديدة وتحويل المطارات لمطارات ذكية.

وخلال السطور التالية نرصد لكم جهود الوزارة في تطوير المطارات   

- مطار الغردقة الدولي:

- الصيانة العاجلة للموقع العام لمبنى الركاب رقم (2) وتوسعة الترماك- تم تطوير المنظومة الأمنية وشبكة البنية التحتية

 - تطوير منظومة مكافحة الحريق- 

تطوير منظومة كاميرات المراقبة والتحكم بالأبواب- 

إنشاء ترماك أسفلتي جديد يسع عدد (12) موقف طائرات لإستيعاب الحركة الجوية خلال إنعقاد مؤتمر المناخ-  

- مطار شرم الشيخ الدولي

- الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير مبنى الركاب 2 وزيادة قدرته الاستيعابية لتصبح 5 ملايين راكب سنويا لرفع كفاءة المبنى من صالات سفر ووصول دولي ومحلي وجميع أنظمة التشغيل المختلفة، وجاري العمل بالمرحلة الثانية.

- الانتهاء من أعمال توسعة الترماك والتي تضمنت إنشاء ترماك أسفلتي جديد يسع 10 مواقف طائرات لاستيعاب الحركة الجوية المتزايدة.

- إجراء الصيانة العاجلة للموقع العام لمبنى الركاب رقم (1).

مشروع رفع كفاءة الممر الرئيسي والوصلات والترماك بالمطار حيث تم على مرحلتين

مرحلة أولى: تم رفع كفاءة الممر الرئيسي وأعمال صيانة تاكسي A والوصلات

مرحلة ثانية: جاري إنشاء بنية تحتية جديدة متضمنة غرف تفتيش وداكت خرساني ورفع فاءة الوصلات وإنشاء نظام صرف متامل لخدمة الممر الرئيسي.

-  إحلال وتجديد وحدات الإنارة للممرات بنظام الليد.

- تغطية موقف الطائرات بمنظومة كاميرات المراقبة

 

المطارات المصرية تشهد نموًا ملحوظًا فى معدلات الحركة الجوية خلال 2023

 

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أهم التعليمات الخاصة بالسفر 2024 من المطارات (إنفوجراف)

 سجلا مطار شرم الشيخ والغردقة الدوليين أعلى معدل تشغيل للمطارات السياحية المصرية خلال النصف الأول من العام الحالي؛ حيث استقبل مطار الغردقة الدولى ما يقرب من  3 ملايين و250 ألف راكب بإجمالي 22 ألف رحلة جوية بمعدل زيادة قدرها 30.5% مقارنة عن نفس الفترة بالعام الماضي.

 وشهد مطار شرم الشيخ الدولى استقبال 2 مليون و250 ألف راكب بإجمالي 16 ألف رحلة جوية بمعدل زيادة 28% مقارنة عن نفس الفترة بالعام الماضي، في حين حصل مطار الغردقة الدولي على المركز الخامس وفقًا لتصنيف القائمة التى أصدرها المجلس الدولى للمطاراتACI  ضمن أول عشر مطارات إفريقية من حيث عدد الركاب.

 

- مطار برج العرب الدولى:

- الانتهاء من أعمال المباني بمشروع أول مبنى ركاب صديق للبيئة بمطار برج العرب بالتعاون مع الوكالة اليابانية "جايكا" والذي يعد من أهم مشروعات قطاع الطيران المدنى فى إطار التحول للمطارات صديقة للبيئة من خلال استغلال الطاقة الشمسية والمتجددة وترشيد استهلاك الطاقة وتقليل التلوث، وذلك تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 التى تهدف إلى تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وزيادة حركة الركاب والسفر ومعدلات التنمية فى مختلف المحافظات؛ بمساحة إجمالية أربعة ألافمتر مسطح ليسع أربعة مليون راكب/ سنوي وإنشاء ترماك بسعة ستة عشر موقف وإنشاء موقف سيارات يسع حوالي ألف سيارة وإنشاء جميع المباني الخدمية اللازمة، وجاري أعمال التشطيبات وتركيب ألواح الطاقة الشمسية لإفتتاحه خلال الفترة المقبلة.

- توريد 5 أجهزة للكشف عن الحقائب الكبيرة و(4) أجهزة للكشف عن الحقائب الصغيرة.

-  توريد عدد 2 جهاز للكشف عن الحقائب بالأشعة المقطعية CT بالمبنى الجديد.

- مطار طابا الدولي:

- تطوير الحقل الجوى ليستوعب 40 طائرة.

- تطوير منظومة مكافحة الحريق.

تحويل مطارات (طابا – مرسي مطروح ) الدوليين إلي مطارات تعمل- بأنظمة إنهاء إجراءات آليا بعدما كانت تعمل بإسلوب يدوي. 

 - مطار الأقصر الدولى:

- تحديث البنية التحتية للمطار وزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 3.5 مليون راكب / سنة.

- زيادة أعداد شاشات معلومات الطيران FIDIS) ) إلى 98.

- تطوير المنظومة الأمنية ومنظومة السيور وتوريد أجهزة للكشف عن الحقائب كبير وصغير

- تأمين أعلي سقف مبني الركاب والمباني الخدمية وقرية البضائع بنظام إنذار آلي، وتطوير منظومة إطفاء للمطار.

- توريد (5) أجهزة للكشف عن الحقائب الكبيرة و(4) أجهزة للكشف عن الحقائب الصغيرة

- مطار سفنكس الدولي:

- الانتهاء من أعمال تطوير المبنى القائم وزياده القدرة الاستيعابية للمطار مليون و200 ألف راكب فى السنة، وتطويرالحقل الجوي.- إنشاء سور فاصل بين الجانب الجوي وزراعات مصر. 

- مطار سانت كاترين:

- إنشاء صالة ركاب بسعة 900 راكب في الساعة وساحة انتظار للسيارات بسعة 100 سيارة وتطوير صالة الركاب الحالية وتحويلها لصالة كبار زوار وتطوير أنظمة المطار المتخصصة.

- الانتهاء من رفع كفاءة الحقل الجوي وإنشاء مدرج جديد شرق المدرج القائم والذي سيتم تحويله لممر موازي وإنشاء ترماك جديد سعة (8) مواقف كود C وتطوير ورفع كفاءة الترماك القائم وأعمال حماية الجانب الجوي من السيول وإنشاء أسوار وأعمال بنية تحتية وجاري أعمال إنشاء طريق الخدمة الأمني بمنطقة ساحات إنتظار المعدات الأرضية

مطار البردويل الدولي:

- تصل الطاقة الإستيعابية للمطار إلى 600 الف راكب / سنويا لخدمة المناطق الصناعية، والزراعية في كل أرجاء سيناء خاصة محور قناة السويس.

- مطار برنيس الدولي:

تصل الطاقة الاستيعابية بسعة 800 الف راكب / سنويا وذلك تحقيقا لاستراتيجية التنمية المستدامة لمحافظة البحر الأحمر.

- مطار العلمين الدولي:  

تصل الطاقة الاستيعابية للمطار 600 ألف راكب /سنويا وذلك لخدمة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة كمنطقة سياحية.

 - مطار العريش الدولى: 

جاري أعمال تطوير مطار العريش والمتضمنة إنشاء صالة ركاب جديدة سعة 600 راكب/ساعة، وأعمال الحقل الجوي من إعادة إنشاء الممر الرئيسي والمساعد وإنشاء ترماك يسع عدد11 طائرة وإنشاء ترماك للطائرة الرئاسية، وتطوير البنية التحتية

توريد عدد (20) بوابة أمنية لمطار طابا –أسيوط- سوهاج- برج العرب – البردويل.

توريد عدد (6) أجهزة X-ray كبير وعدد (7) أجهزة X-ray صغير لكل من مطارات (أسوان- بورسعيد- مطروح- طابا).

جاري توريد وتركيب عدد (60) بوابة بيومترية بمطارات شرم والغردقة وبرج العرب وسفنكس والعلمين وسوهاج. 

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