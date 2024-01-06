تعرف على الأوراق المطلوبة للحج السياحي 2024

يتابع اليوم أغلب المواطنين الذين تقدموا للحج السياحي نتيجة القرعة التي أجرتها وزارة السياحة صباح اليوم السبت؛ للاستعلام عن أسمائهم ومعرفة الأوراق المطلوبة للحج السياحي 2024.

نتيجة الحج السياحي 2024

وأعلنت صباح اليوم وزارة السياحةً نتيجة الحج السياحي لموسم حج 1445هـ / 2024م والتي تم إجراؤها، وفاز 23 ألف مواطن في القرعة الإلكترونية للحج السياحي لأداء فريضة الحج من خلال شركات السياحة.

الأوراق المطلوبة للحج السياحي 2024

وذكرت اللجنة العليا للحج والعمرة، إن أعداد المتقدمين للحج السياحي هذا الموسم 58217 مواطنا منهم 60% من الإناث و40% من الذكور، كما تقدم للحج الاقتصادي السياحي 37685 مواطنا بنسبة 65%، وعدد المتقدمين للحج البري 12347 مواطنا بنسبة 21% من إجمالي المتقدمين، وبلغ عدد من تقدم للحج الخمس نجوم 8185 مواطنا بنسبة 14%.



الأوراق المطلوبة للحج السياحي 2024

وتتضمن الأوراق المطلوبة للحج السياحي 2024 فيما يلي:

جواز سفر مميكن لا تقل صلاحيته عن عان من أول مارس المقبل 2024.

صورة إيصال سداد تكاليف الحج.

صورة شهادة التحصين والأصل للاطلاع عليه.

البطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة سارية المفعول.

فيش حج مميكن.

بيان الموقف من التجنيد للذكور.

تصريح سفر من جهة العمل.

شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة.

وبلغ إجمالي الشركات المتقدمة هذا العام 1298 شركة سياحة منهم 230 شركة لمستوى الخمس نجوم بعدد تأشيرات 4000 تأشيرة، إلى جانب 810 شركات سياحة للمستوى الاقتصادي بعدد تأشيرات 13000، بالإضافة إلى 258 شركة سياحة للمستوى البري بعدد تأشيرات 6000 .

وشهدت هذه الفترة الماضية تطورًا ملحوظًا في سهولة ويسر في إدراج بيانات الراغبين، ويستمر الحج السياحي في تميزه وتطوره كل عام عما قبله حيث يتميز في تنوع مستوياته التي تلائم شرائح المجتمع المصري، وعلى الرغم من تعدد هذه المستويات إلا أنها تتفق جميعها في جودة الخدمات المقدمة لجميع المواطنين، وهو ما يعزز ويحافظ على مفهوم الحج السياحي لدى جميع المصريين، كما اتسمت الضوابط هذا العام بتوفير عدة مستويات لبرامج الحج السياحي التي تتميز جميعها بالجودة وتوافر الخدمات المتميزة للحجاج.