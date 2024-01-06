الغرف السياحية تكشف أسعار الحج السياحى هذا العام.. أعلى فئة تصل لمليون جنيه

قال باسل السيسي، عضو لجنة السياحة الدينية باتحاد الغرف السياحية، إن 23 ألف فرصة فازوا بـقرعة الحج السياحي هذا العام من أصل 58 ألف حاج، مشيرًا إلى أن هناك أناسًا كثيرين لم يوفقوا هذا العام للحج.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أسعار الحج هذا العام الحد الأدنى منها يبدأ من 195 ألفًا بدون التذكرة ويكون حج بريًا، والفئة الثانية بقيمة 220 ألفًا بدون التذكرة وهو حج طيران، موضحًا أن هناك فئة خاصة وهي الأعلى لأن لها طلبات خاصة للإقامة بشكل معين وكذلك الطيران، وبعض هذه الرحلات تخطت المليون جنيه.

غرف تؤجر بـ60 ألف ريال بالسعودية

وتابع، أن هناك غرفًا تؤجر للمدة بأكثر من 60 ألف ريال بالسعودية بالإضافة لتذكرة الطيران والمدينة، مشيرًا إلى أن فئات الحج الـ23 ألفًا مقسمة إلى 4 آلاف خمس نجوم، و19 ألف حاج للأغلبية، و4 آلاف فقط من الفئة الخاصة، مؤكدًا أن سبب ارتفاع أسعار الحج هذا العام هو فارق العملة فقط.

وأكد أن وزارة الداخلية هي التي تقوم بعمل قرعة رسمية، ويتم الاختيار من المتقدمين للحج عبرها.