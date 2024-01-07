مصر تفوز باستضافة المؤتمر الإقليمى للاتحاد الفيدرالى للمراقبين الجويين

فازت مصر باستضافة وتنظيم المؤتمر الإقليمي (إفريقيا والشرق الأوسط) للاتحاد الفيدرالي الدولي للمراقبين الجويين IFATCA، في دورته القادمة، المقرر أن يتم عقدها في أكتوبر القادم 2024، في سابقة لم تحدث منذ 43 عامًا.

جاء ذلك بعد الموافقة بالإجماع لأعضاء الاتحاد الدولي للمراقبين الجويين IFATCA، على طلب مصر من خلال التصويت، الذي قدمه نادي ضباط المراقبة الجوية المصري، خلال المؤتمر الإقليمي للاتحاد الدولي، وتم عقده في دولة نيجيريا ولمدة ثلاثة أيام في ديسمبر الماضي 2023.

الاتحاد الفيدرالي الدولي للمراقبين الجويين

حيث قامت بعثة نادي ضباط المراقبة الجوية المصري، من منطلق عضويته في الاتحاد الفيدرالي الدولي للمراقبين الجويين بالمشاركة في المؤتمر الإقليمي للاتحاد والذي تم عقده في دولة نيجيريا ولمدة ثلاثة أيام من 6 إلى 8 ديسمبر 2023، وخلال المؤتمر قامت بعثة النادي برئاسة الكابتن محمد عبدالمنعم نائب رئيس نادي ضباط المراقبة الجوية بتقديم ورقة عمل، وكذلك عمل عروض تقديمية لطلب استضافة وتنظيم

المؤتمر القادم للاتحاد الفيدرالي الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بجمهورية مصر العربية.

وأعرب مجلس إدارة نادي ضباط المراقبة الجوية برئاسة الكابتن أحمد عبدالفتاح رئيس نادي ضباط المراقبة الجوية، عن خالص شكره وتقديره للفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، على دعمه لنادي ضباط المراقبة الجوية لاستضافة مصر لهذا الحدث.

وقدم أيضًا نادي ضباط المراقبة الجوية، الشكر للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية

برئاسة الكابتن إيهاب محيي، على دعمه أيضًا مجلس إدارة النادي لاستضافة هذا التجمع العالمي الذي يجمع المراقبين الجويين حول العالم.

وأعلن نادي ضباط المراقبة الجوية، عن تشكيل لجنة تنظيمية للمؤتمر خلال الفترة القادمة، من إنهاء التجهيزات الترتيبات الخاصة بالحدث، وسط تضافر لجميع جهود أعضائه واللجنة التنظيمية وشركاء العمل.

وكانت مصر قد استضافت المؤتمر الإقليمي (إفريقيا والشرق الأوسط) للاتحاد الفيدرالي الدولي للمراقبين الجويين IFATCA، آخر مرة قبل 43 عامًا، تحديدًا عام 1981، لذا تعد عودة استضافته لهذا المؤتمر في دورته القادمة 2024، إنجازًا قام به مجلس إدارة نادي ضباط المراقبة الجوية الحالي ويعد عودة قوية وحقيقية للمراقبة الجوية المصرية للاتحاد الفيدرالي الدولي والمشاركة الفعالة على المستوى الدولي لتتبوأ مصر مكانتها الطبيعية في الشرق الأوسط والعمق الإفريقي وكذلك على المستوى العالمي في مجال المراقبة الجوية.

يأتي ذلك انطلاقًا من التأكيد على دور مصر الريادي وحفاظًا على مكانتها التاريخية كأقدم دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مجال الملاحة والمراقبة الجوية والتي طالما تقدمت مصر على دول المنطقة في هذا المجال، ومن ثم تعزيز الدور الريادي للدولة المصرية على منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مجال الطيران المدني عمومًا.